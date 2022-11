Carregar reprodutor de áudio

O campeonato Endurance da Porsche Carrera Cup Brasil será decidido em Interlagos neste fim de semana. Os campeões da Porsche Endurance Cup serão definidos após uma corrida quem tem tudo para ser uma das mais desafiadores do campeonato.

Com duração de 500 quilômetros ou 4h30 e largada prevista às 15 horas deste sábado (3), a parte final da corrida será disputada após o pôr do Sol, colocando um tempero a mais na disputa pelo título. Quem lidera o campeonato é a dupla formada por Alceu Feldmann e Guilherme Salas, seguidos de perto por Jeff Giassi/Nicolas Costa e também Werner Neugebauer/Ricardo Zonta.

Os freios são sempre itens decisivos dentro esporte a motor. Em Interlagos os discos de freio Fremax devem chamar ainda mais atenção quando a luz natural diminuir e as frenagens começarem a ficar incandescentes com as altas temperaturas resultantes do intenso uso nos principais pontos do autódromo da capital paulista.

Mesmo com a tendência de a temperatura ambiente ser mais baixa do que as provas disputadas no início da tarde, os pilotos terão que cuidar bem do equipamento, já que se trata de uma prova de longa duração – a mais longa de toda a temporada. Os discos de freio têm tecnologia e resistência para suportar mais de 700°C de temperatura.

“Juntando uma pista exigente como Interlagos, com o uso prolongado do equipamento, conclui-se que o final da temporada será bastante desafiador para carros e pilotos", disse Ronaldo Chremonezi, gerente de Engenharia de Produtos FREMAX.

"Já encaramos provas com 300 quilômetros de duração nas pistas de Termas de Río Hondo e Goiânia. Agora, em Interlagos, serão 500 quilômetros e mais de quatro horas de corrida. Então os discos de freio Fremax terão um papel fundamental na durabilidade do conjunto".

"O diferencial vai ser o tratamento que o piloto dá aos freios e quem cuidar melhor poderá ter uma performance mais linear durante toda a disputa".

Com o ABS habilitado, os competidores poderão usar e abusar do pedal de freio e dos discos de freio Fremax, que equipam os carros da Porsche Brasil.

Na volta rápida, os carros chegam ao final da reta principal a uma velocidade próxima aos 253 km/h e diminuem para uma mínima de 82 km/h ao contornar a primeira perna do S, aplicando uma força no de aproximadamente 188 kg/cm² no pedal de freio, gerando uma desaceleração de 2,16 G.

O pé fica no pedal do freio por aproximadamente 4,2 segundos em uma distância aproximada de 190 metros.

A última etapa terá três dias oficiais de atividade de pista. A quinta-feira (1) terá uma sessão de treino opcional no início da tarde e dois treinos livres: um no fim da tarde e outro que já deve acontecer sem luz natural, às 18h45.

“Vai ser uma corrida bem difícil realmente para os freios: uma corrida de 500 km sempre exigindo tudo do equipamento não é missão das mais fáceis para os carros", disse Gui Salas. "Talvez até por isso a mudança no horário da corrida com largada à tarde e terminando à noite, para gerar menos desgaste por temperatura nos freios, motor e câmbio. Acredito que não precisamos economizar em frenagem, vamos fazer os treinos e avaliar o nível de desgaste e estudar para a corrida".

Na sexta-feira (2) acontece mais um treino livre na parte da manhã e a sessões de classificação na parte da tarde. No sábado (3) os pilotos farão a última largada da temporada 2022 às 15 horas e a duração da prova é de 500 km ou 4h30. A etapa terá transmissão ao vivo do Motorsport.com. A classificação no sábado será transmitida pelo YouTube da categoria.

3ª Etapa Endurance – Porsche Carrera Cup Brasil – Interlagos

SÃO PAULO (SP) - Autódromo Internacional José Carlos Pace - INTERLAGOS

Extensão: 4.309 metros

Sentido: anti-horário

Curvas: 13 (4 à direita e 9 à esquerda)

Características técnicas (nível 1 a 5 do menor para o maior):

Abrasividade do asfalto: 4

Força lateral: 4

Nível de exigência dos freios: 4

Pneu mais exigido: traseiro direito

Inauguração: 1940

Previsão climática: Mínima de 21 e máxima de 27°C para a sexta-feira, com sensação térmica de 32°C com possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia. No sábado a máxima deve ficar em 28°C e a mínima em 20°C, também com tempo nublado, de acordo com o AccuWeather.

Programação da Etapa (Carrera 992):

Quinta-feira, dia 1

13h15 – Treino Opcional

17h – Treino Livre 1

18h45 – Treino Livre 2 (noturno)

Sexta-feira, dia 2

10h30 – Treino Livre 3

14h10 – Classificação Grupo A

14h35 – Classificação Grupo B

Sábado, dia 3

13h – Visitação de boxes

15h – Corrida (500km ou 4h30)

Classificação do campeonato (top 10):

1. Alceu Feldmann/Guilherme Salas, 122 pontos

2. Jeff Giassi/Nicolas Costa, 95

3. Werner Neugebauer/Ricardo Zonta, 93

4. Rodrigo Mello/Nelson Piquet Jr, 86

5. Enzo Elias/Adroaldo Weisheimer, 74

6. Christian Hahn/Diego Nunes, 70

7. Nelson Monteiro/Alan Hellmeister, 65

8. Lineu Pires/Beto Gresse, 62

9. Miguel Paludo/Dennis Dirani, 56

10. Rouman Ziemkiewicz/César Ramos, 54

