Em uma prova recheada de estrelas do automobilismo mundial, Átila Abreu e Léo Sanchez brilharam e garantiram mais uma vitória na disputa da temporada endurance da Porsche GT3 Cup Sport, disputada na tarde deste sábado no autódromo de Goiânia. Com o resultado, a dupla mantém a liderança no campeonato da categoria endurance, que tem ainda mais uma etapa para definir os campeões.

“Foi uma corrida um pouco mais difícil, com um ritmo forte, tanto que a diferença entre todos os líderes foi pequena. Mas conseguimos fazer uma prova limpa e garantir a liderança do campeonato”, comentou Sanchez.

A próxima etapa da categoria endurance do Porsche GT3 Cup está marcada para o dia 6 d edezembro, em Interlagos. Antes, no dia 14 de novembro, o autódromo paulista recebe a etapa da categoria Sprint.

Resultado da prova

1º - G.SALAS / P.Aguiar, após 79 voltas

2º - T.CAMILO / A.Feldmann, a 2.589

3º - L. DI GRASSI / R.Baptista, a 15.789

4º - F.MASSA / L.Kaesemodel, a 16

5º - W.NEUGEBAUER / R.Zonta, a 36.408

6º - N.PIQUET JR. / R.Ziemkiewicz, a 39.107

7º - A.HELLMEISTER / L.Seripieri, a 1:00.095

8º - S.JIMENEZ / R.Mello, a 1:02.175

9º - R.GUERRA / A.Auler, a 2 Laps

10º - R.REIS / Kreis.Jr., a 2 Laps

11º - C.RAMOS / Z.Feffer, a 2 Laps

12º - W.FREIRE / F.Horta, a 2 Laps

13º - Á.ABREU / L.Sanchez, a 2 Laps

14º - A.GAIDZINSKI / De.Dirani, a 2 Laps

15º - N.MARCONDES / N.Monteiro, a 2 Laps

16º - G.DI MAURO / G.Frangulis, a 2 Laps

17º - R.SUZUKI / L.Salles, 2 Laps

18º - F.CARBONE / P.Totaro, 2 Laps

19º - M.IORIO / R.Fontanari, a 3 Laps

20º - MAR.BILLI / Mau.Billi, 3 Laps

21º - E.MENOSSI / A.Darwich, a 3 Laps