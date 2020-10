Vencedores da etapa de abertura da Porsche Endurance no Velocitta, Werner Neugebauer e Ricardo Zonta voltaram a se destacar na segunda etapa da competição, disputada neste sábado, em Goiânia.

A dupla conseguiu o segundo lugar no grid com a equipe Shell e mostrou bom ritmo durante a prova, fechando no top-5 após eficiente corrida. Werner e Zonta dividem a vice-liderança do campeonato com 113 pontos, apenas três pontos atrás do líder Alceu Feldmann.

“Foi uma pena porque a gente tinha tudo para ampliar a liderança aqui em Goiânia, mas conseguir esse top-5 depois de tudo o que passamos na corrida foi realmente positivo. É claro que gostaríamos de seguir em primeiro lugar no campeonato, mas estar somente três pontos do líder nos deixa com grandes chances de disputar o título na etapa final em Interlagos”, diz Werner, que acumula 11 vitórias, 23 pódios e 5 poles na história da Porsche Cup.

Vice-líder da temporada também na categoria Sprint, Werner largou na segunda colocação neste sábado e tomou um toque quando era o terceiro colocado na prova, caindo para a 20ª posição. O piloto gaúcho fez uma corrida de recuperação intensa finalizando seu primeiro stint em nono lugar. No seu segundo trecho, Werner ainda sofreu com um problema no carro e Zonta precisou sair pegar o Porsche reserva para continuar na prova.

“Começou a sair uma fumaça do carro. No painel, aparentemente, estava tudo certo. O Guilherme Ferro (engenheiro) me chamou para vir ao box já que eu tinha completado as 32 voltas obrigatórias e o Zonta pôde continuar na prova com o carro reserva."

"Vimos que o para-choque traseiro estava todo marrom e meio melado de óleo. Apesar disso, o que nos prejudicou mesmo foi o toque que recebemos no início da corrida. Agora vamos pensar nas finais da Sprint e do Endurance”, diz Werner, que é da equipe Shell.

A etapa final do Porsche Endurance será disputada no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, no dia 6 de dezembro com uma corrida de 500 km. Três semanas antes, nos dias 13 e 14 de novembro, a Porsche Cup terá mais uma rodada tripla da Sprint.



Classificação do Porsche Endurance Series - Carrera Cup (top-10):

1- Alceu Feldmann - 116 pontos

2- Werner Neugebauer - 113

Ricardo Zonta - 113

4- Pedro Aguiar - 101

Guilherme Salas - 101

6- Lico Kaesemodel - 90

Felipe Massa - 90

8- Ricardo Baptista - 79

9- Nelsinho Piquet - 76

10- Rouman Ziemkiewicz - 66

Resultado dos 300 km de Goiânia (top-10 geral):

1- Guilherme Salas/ Pedro Aguiar

2- Thiago Camilo / Alceu Feldmann

3- Lucas Di Grassi / Ricardo Baptista

4- Felipe Massa / Lico Kaesemodel

5- Werner Neugebauer / Ricardo Zonta

6- Nelsinho Piquet / Roman Ziemkiewicz

7- Alan Hellmeister/ Luca Seripieri

8- Sergio Jimenez / Rodrigo Mello

9- Renan Guerra/ Alexandre Auler

10- Raphael Reis / Kreis Jr