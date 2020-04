Enzo Elias disputará a temporada 2020 da Porsche Carrera Cup 4.0. O jovem brasiliense, atual campeão da classe 3.8, parte para o início do campeonato em Interlagos bastante confiante em repetir o bom desempenho que apresentou em 2019.

O campeonato começa neste fim de semana, nos dias 13 e 14 de março, no autódromo de Interlagos e Enzo desembarca na capital paulista confiante em se posicionar desde a primeira etapa como um dos postulantes ao título de 2020 do certame.

Elias sabe que terá de enfrentar uma enorme pressão ao longo do ano, pelo fato de ser o atual campeão da 3.8, mas se diz pronto para encarar este desafio.

“Estou muito feliz pela oportunidade de disputar o campeonato deste ano na categoria 4.0. Já tenho certo conhecimento do carro por conta de tê-lo guiado em minhas participações nos campeonatos de endurance. Por ser o atual campeão da classe 3.8, já começo a temporada com a grande pressão de manter o bom desempenho que apresentei em 2019”, disse Enzo.

“Me sinto totalmente preparado para este desafio. As expectativas são as melhores, pois entendo que as chances de eu lutar pelo título são reais”, finalizou o jovem campeão.