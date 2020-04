Confira todos os horários da etapa de Interlagos da Porsche Cup

A partir desta quinta-feira (12), a Porsche Cup dá o pontapé inicial para a temporada 2020, quando a categoria completa 15 anos no país. A sede da primeira etapa é a mesma pista que recebeu a primeira prova da Porsche na história, Interlagos.

Na quinta, serão realizados dois treinos opcionais. Na sexta, treino livre e as sessões de classificação para as classes Carrera (motores 4.0) e GT3 Cup (3.8). Já no sábado serão feitas duas corridas para cada uma das classes.

Lembrando que você vai poder acompanhar toda a ação da Porsche aqui no Motorsport.com.

Veja os horários da Porsche Cup em Interlagos