Porsche mantém programação em Interlagos e toma medidas preventivas contra coronavírus

Em meio ao surto pandêmico do coronavírus mudando drasticamente a rotina do esporte a motor no Brasil e no mundo, a Porsche Cup Brasil anunciou que mantém a programação e tomará medidas preventivas quanto à aglomeração de pessoas no Autódromo de Interlagos no próximo fim de semana, onde acontece a etapa inaugural da categoria em 2020.

Em um comunicado à imprensa, foi informado que a visitação aos pilotos nos boxes não acontecerá e que todos os setores das arquibancadas de Interlagos poderão ser utilizados pelo público que comparecer ao evento.

Confira o comunicado na íntegra:

A organização da Porsche Cup monitora atentamente as consequências da pandemia global causada pela disseminação do novo corona vírus e segue à risca todas as recomendações preventivas emitidas pelas autoridades sanitárias competentes.

Em caráter preventivo, a despeito de não haver casos suspeitos entre o público de realização do evento, a categoria adotou uma série de medidas.

Entre elas está o cancelamento de visitação de box - no intuito de prevenir a aglomeração que tradicionalmente se forma diante dos carros para fotos e distribuição de brindes.

A realização das quatro corridas deste sábado está mantida conforme planejado, bem como a operação de arquibancadas em Interlagos. Também no sentido de prevenir aglomeração do público, todos os setores das arquibancadas serão abertos aos torcedores.

Se forem necessárias outras medidas, sempre visando a segurança do público, pilotos e profissionais de atuação no evento, elas serão anunciadas pelos canais oficiais da Porsche Cup.

Nesta sexta-feira acontecem os treinos de classificação a partir das 15h35. No sábado, a programação das provas começa às 9h45. A cobertura completa e transmissão ao vivo das provas você acompanha aqui no Motorsport.com.