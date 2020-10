Porsche Cup: Paludo chega a Goiânia contra clima e imprevisibilidade

Nem mesmo os 48 pontos de vantagem na ponta deixam Miguel Paludo acomodado. O pentacampeão da Porsche Cup chega neste final de semana para a etapa Sprint em Goiânia com o objetivo de alargar ainda mais sua vantagem na primeira colocação da tabela de pilotos e fechar bem em Interlagos. Para isso, vai precisar enfrentar o forte calor goianiense, a imprevisibilidade das corridas e do acerto do carro.

Para tentar garantir a sua supremacia, Paludo aposta em começar as suas corridas sem pisar tanto no acelerador e usar toda a potência de seu carro na reta final. O apreço pelo trajeto é outro fator que pode colaborar com o experiente piloto.

“Eu gosto muito de Goiânia, o desgaste de pneu é grande até por conta do calor, então preciso cuidar muito do equipamento. É uma coisa que sempre fiz no decorrer da prova. Não dou 100% no início para dar o meu máximo do meio para o fim e isso me ajuda muito. É uma pista diferente, mas a expectativa é grande para andar rápido e sempre ficar de olho no campeonato”, avaliou o número #7.

Paludo, na Carrera Cup, até é acostumado com o Autódromo Internacional Ayrton Senna, de Goiânia. Mas geralmente as disputas por aqui são de Endurance. A última vez que a Sprint esteve na capital goiana foi em 2015. Este fator faz qualquer detalhe ser importante para as corridas de tiro curto em uma pista rápida, especialmente pela reta principal.

“Me lembro da última sprint aqui (2015), é uma pista bem desgastante, principalmente pelo calor. A gente sente até nos treinos que a freada fica prejudicada dependendo do jeito que se ataca as curvas. Qualquer detalhe é importante numa corrida de 25 minutos, desde errar uma curva, alguma coisa, é muito difícil recuperar”, afirmou Paludo.

O acerto está indefinido, mesmo após os testes opcionais desta quinta-feira (15). A estratégia é testar na primeira corrida um setup mais agressivo ou outro de menos desgaste para servir de parâmetro nas duas corridas do sábado (17).

