Primeira marca a promover um campeonato oficial de Esports no Brasil, a Porsche Brasil reafirma o pioneirismo na divulgação do automobilismo virtual e, logo após a realização de sua primeira Corrida das Estrelas, anunciou nesta quinta-feira o seu programa de Esports para 2020. Iniciativa conjunta com a Porsche Cup Brasil, patrocínio TAG Heuer e realização do IRB Esports na plataforma iRacing.

Aproveitando a bem-sucedida empreitada de 2019, que emplacou o campeão Jeff Giassi no “Mundial” da marca, a Porsche TAG Heuer Esports Supercup, o campeonato virtual desta temporada foi ampliado.

Serão dois campeonatos em disputa. E assim como na Corrida das Estrelas, cuja vitória garantiu ao argentino Agustín Canapino um exclusivo prêmio Porsche Driver’s Selection, a premiação para ambos é real.

Porsche Esports Sprint Challenge Brasil: campeonato destinado a pilotos virtuais em início de carreira ou amadores, com pontuação abaixo de 3.000 no iRating. Será disputado com o Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport, modelo de competição com motor boxer central e 425cv de potência.

Os prêmios para campeão e vice incluem o treinamento oficial de precisão e performance na Porsche Track Experience, ministrado pela Porsche Brasil com os carros da marca. Já o campeão leva sozinho uma viagem para Stuttgart, na Alemanha, onde vai conhecer o Porsche Museum.

Além do curso e viagem, o campeão da Porsche Esports Sprint Challenge Brasil terá em 2021 vaga garantida e preparação especial para seu próximo desafio, o Porsche Esports Carrera Cup Brasil.

Porsche Esports Carrera Cup Brasil: campeonato destinado aos pilotos virtuais experientes ou profissionais, com pontuação acima de 3.001 no iRating. Será disputado com a versão virtual do Porsche 911 GT3 Cup II, modelo de competição mais produzido no mundo e que entrega 485cv de potência.

Prêmios para campeão e vice incluem uma exclusiva clínica de pilotagem da Porsche Cup Brasil, a bordo de um Porsche 911 GT3 Cup utilizado pela categoria nas pistas de corrida. Assim como no eSports Sprint Challenge, o campeão leva ainda uma viagem para a Alemanha e um exclusivo relógio TAG Heuer Carrera, cuja referência é WAR201E.BA0723.

O campeão da Porsche Esports Carrera Cup Brasil em 2020 terá uma preparação dedicada às classificatórias 2021 da Porsche TAG Heuer Esports Supercup, em um desafio para integrar a equipe brasileira no mundial da marca.

Cada campeonato terá 40 vagas, enquanto o pacote desportivo seguirá o formato sprint da Porsche Carrera Cup real, com duas largadas separadas de cada categoria por etapa e seis reuniões ao longo da temporada. Tal como em 2019, haverá premiação de voltas rápidas entre os participantes e os pódios serão celebrados em etapas reais da categoria.

O calendário detalhado será anunciado posteriormente, assim como o formato das sessões classificatórias e o website para inscrições gratuitas dos interessados em competir.