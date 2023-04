Chuva forte atrapalha sexta-feira da Porsche Cup no Velocitta

Carregar reprodutor de áudio

A chuva veio com tudo nesta sexta-feira no Velocitta, comprometendo o dia da Porsche Cup no circuito de Mogi Guaçu, interior de São Paulo. Como resultado, os pilotos da categoria mal tiveram tempo de pista, adquirindo pouca quilometragem antes da classificação deste sábado.

A Porsche Cup está no Velocitta neste fim de semana para a segunda etapa da temporada 2023, válida pelo torneio sprint, de corridas de curta duração. Mas, até aqui, os pilotos enfrentaram os extremos climáticos.

Na quinta-feira, foram realizados os treinos extras e opcionais sob um forte sol em Mogi Guaçu. Mas a situação mudou drasticamente na sexta-feira. O dia começou com uma chuva bastante pesada, que limitou as saídas de pista.

Na hora do almoço, o sol deu as caras e a pista começou a secar, permitindo que os carros saíssem dos boxes para algumas voltas de aquecimento. Mas, no momento em que iniciava o treino livre da Carrera Cup, a chuva voltou a cair com força.

Com isso, os pilotos da Cup tiveram que voltar aos boxes após uma ou duas voltas de pista. Apenas três carros completaram voltas rápidas na sessão antes dela ser interrompida pelas condições. Rouman Ziemkiewicz foi o mais rápido com 01min46s170, meio segundo mais rápido que Lucas Salles, enquanto João Barbosa completou a lista com 01min58s774.

Já os pilotos da Sprint Challenge sequer conseguiram ir à pista, e devem disputar a classificação de amanhã com ainda menos quilometragem.

A Porsche Cup volta à pista do Velocitta para um sábado bastante movimentado. O dia começa com as sessões de classificação da Carrera Cup e da Sprint Challenge a partir das 09h, enquanto as primeiras corridas do fim de semana acontecem na parte da tarde. Ambas contam com transmissão do Motorsport.com e da Motorsport.tv.

