O fim de semana da Porsche Cup no Velocitta, em Mogi Guaçu, interior de SP, marca um desafio triplo para o líder da Carrera Cup, Nicolas Costa. Além de ser sua primeira vez no circuito, o piloto do carro #999 precisa lidar ainda com o lastro de sucesso de 50kg e a previsão de chuva, que dificulta o aprendizado da pista.

Após a etapa de abertura da temporada 2023, em Interlagos, Costa lidera a Carrera Cup no campeonato sprint, de provas de curta duração. Ele tem 48 pontos, mas vê os rivais em sua cola. Miguel Paludo é o segundo com 45 e Alceu Feldmann fecha o top 3 com 44.

Em entrevista ao Motorsport.com, Costa destacou os principais desafios do fim de semana, afirmando que o foco é conquistar o máximo de pontos possíveis, ainda sem pensar no campeonato como um todo.

“Acho que ainda é muito cedo para falar em campeonato, então a estratégia é atacar, usar um pouco a cabeça para fazer o maior número de pontos possíveis. Nesse fim de semana eu tenho o lastro, 50 quilos, o que dificulta a tarefa”.

“E essa é a minha primeira vez no Velocitta. Na classificação veremos a situação de todo mundo, mas tem muita água pra rolar”.

Mesmo com um desafio a mais em relação aos rivais da Carrera Cup, Costa diz que não vai deixar que isso mude seu foco.

“Se eu pudesse ter um pouco mais de treino no seco ajudaria se a condição de pista na corrida for seca. Se chover, aí ninguém sabe”.

“Estou considerando que é a mesma situação para todo mundo, apesar de eu não conhecer a pista e os outros, sim. Mas não vou usar isso como desculpa, vou tentar o meu melhor”.

