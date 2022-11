Carregar reprodutor de áudio

Nesta terça-feira, aconteceu a quinta etapa do Porsche Esports Brasil, em Road America. A etapa foi marcada por disputas incríveis e corridas emocionantes com a chegada de Caique Oliveira na liderança do campeonato.

Luiz Felipe Tavares venceu a primeira prova da classe Pro com uma bela manobra sobre o atual líder da competição na última volta. Na segunda prova Neto Nascimento superou Victor Veloso e triunfou pela primeira vez na competição.

Na Pro-Am Marcos Riffel venceu a primeira prova e de quebra recebeu a bandeira quadriculada no top 5 geral. Rogério Santos Neto conquistou a vitória na segunda corrida e o terceiro lugar geral.

O Porsche Esports Brasil oferece aos seus competidores o equivalente a R$50 mil em prêmios. O campeão geral e vice terão ainda a oportunidade de testar um Porsche 911 GT3 Cup de competição em um autódromo brasileiro, a competição é organizada pela Porsche Brasil.

Jeff Giassi cravou a pole position, seguido por Caique Oliveira e Luiz Felipe Tavares. Na largada os três primeiros colocado mantiveram suas posições. Na segunda volta Giassi para os boxes após ser punido por queima de largada causada por uma falha no equipamento do piloto, com isso Caique Oliveira assumiu a ponta e de quebra assumia a primeira colocação no campeonato.

Na classe Pro-Am Marcos Riffel da equipe Bengutan Racing Smartfilmes era o líder, seguido por Raphael Silva e Luizinho Gonzaga.

Aos 10 minutos de prova Luiz Felipe Tavares, o “LFT”, começou a pressionar o piloto da Fyra SimSport 1 em busca da liderança. Neste momento os três primeiros colocados da Pro-Am se digladiavam em um threewide, Marcos Riffel seguia na ponta enquanto Silva e Gonzaga trocavam tinta, mas mantinham a segunda e terceira colocações.

Nos dez minutos finais “LFT” passou a ser pressionado por Gabriel Silva, seu parceiro na equipe Bengutan Racing PizzaCrek e como consequência encostou novamente no líder Caique Oliveira.

Na última volta Tavares abriu caça a Caique Oliveira, os pilotos fizeram a pista toda praticamente lado a lado, o piloto da Fyra Simsports 1 ainda tentou o troco, mas “LFT” soube controlar o ataque do concorrente para vencer a primeira prova.

Na Pro-Am Marcos Riffel foi primeiro colocado, seguido Luizinho Gonzaga e Pedro Oliveira. O piloto da Bengutan Racing Smartfilmes foi o quinto colocado geral enquanto Gonzaga conquistou o top10 geral, mostrando a qualidade e competitividade da classe de entrada do Porsche Esports Brasil.

Na segunda prova, com grid invertido entre os 15 pilotos mais bem colocados da primeira corrida, Ralph Benitez largou da posição de honra. Rogério Santos Neto, Lucas Murno e Pedro Oliveira completaram as duas primeiras filas.

A largada foi tumultuada, muitos pilotos se chocaram e a direção de prova acionou o safety car. Nomes famosos como Luiz Felipe Tavares e Jeff Giassi se envolveram no acidente, além de mais nove pilotos.

Benitez seguia na liderança, seguido por Santos Neto e Murno. Faltando 20 minutos para os trinta regulamentares aconteceu a relargada, o líder manteve a posição, enquanto Neto Nascimento dava show e já aparecia em terceiro.

No giro seguinte Neto Nascimento assumiu a liderança com uma manobra ousada, Santos Neto vinha em segundo enquanto Benitez caiu para terceiro após toque com Pedro Oliveira que tentava assumiu a posição por fora, mas sem sucesso.

Victor Veloso que largou em quinto começava a avançar e assumiu o terceiro lugar de Benitez. Santos Neto era o líder na classe Pro-Am, seguido por Lucas Murno e Gabriel Duarte.

Um dos destaques da prova era Gustavo Ariel, o piloto da Texaco Racing by TK 1 aparecia em sétimo lugar faltando seis minutos para o fim, uma escalada de 15 posições. Neste momento Veloso ultrapassou Murno e vinha na segunda colocação.

Na penúltima volta Veloso colocou lado a lado com Nascimento, o piloto da Bengutan Racing PizzaCrek chegou a estar na frente na reta, mas ficou por fora na entrada da curva.

Na volta final Nascimento abriu pouco mais de um segundo para o concorrente e o piloto que já representou o Brasil no campeonato mundial venceu pela primeira vez na temporada. Veloso e Santos Neto completaram o pódio.

Na Pro-Am Rogério Santos Neto conquistou a vitória, seguido por Lucas Murno e Pedro Olivera.

A sexta e penúltima etapa do Porsche Esports Brasil acontece no dia 29 de novembro, na pista de Monza.

Classifcação classe Pro – Top 5

1-Caique Oliveira – Fyra SimSport 1 – 287 pontos

2-Jeff Giassi – Fyra SimSport 1 – 256 pontos

3-Matheus Machado – Iron Studios – 232 pontos

4-Neto Nascimento – Divena E-Sports – 223 pontos

5-Gustavo Ariel – Texaco Racing by TK 1 -219 pontos

Classificação classe Pro-Am – Top 5

1-Pedro Oliveira – YouRaceBR eSports by Sensa – 205 pontos

2-Luizinho Gonzaga – AC7 E-Racing Team by RKL – 158 pontos

3-Marcos Riffel – Bengutan Racing Smartfilmes – 156 pontos

4-Rogério Santos Neto – Hot Car Competições – 151 pontos

5-Lucas Murno – Bravo Snow Schatten – 139 pontos

Classificação por equipes – Top 5

1-Fyra SimSport – 638 pontos

2-Texaco Racing by TK1 – 356 pontos

3-YouRaceBR eSports by Redragon – 355 pontos

4-Divena E-Sports – 353 pontos

5-YouRaceBR eSports by Sensa – 351 pontos

