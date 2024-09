Uma semana após receber a bandeira quadriculada que garantiu o pódio em Nashville, pela Indy NXT, Caio Collet retorna a pista, desta vez pela Porsche Cup Endurance. O jovem piloto brasileiro se junta a Eduardo Menossi para a disputa da segunda etapa do campeonato de Endurance da categoria, em Termas de Río Hondo, na Argentina.

Collet retorna à categoria brasileira após garantir o terceiro lugar na classificação geral da Indy NXT e garantir o título de Rookie of the year. O piloto somou seis pódios, venceu uma prova na temporada e já está confirmado para a temporada 2025.

Agora o desafio de Caio é se adaptar rapidamente ao carro de turismo, completamente diferente do monoposto que competiu ao longo do ano e a pista. O traçado de Termas de Río Hondo tem 4.806 metros de extensão, 14 curvas e sessões muito técnicas que desafiam os pilotos.

O piloto brasileiro não disputou a primeira etapa da competição, em Estoril. Portanto, esta será sua estreia na temporada 2024.

“Estou muito animado, tanto o carro quanto o campeonato da Porsche Cup são muito legais e eu sempre me divirto muito. Agradeço ao Dener e ao Menossi pela parceria. Feliz em voltar para Termas de Río Hondo, uma pista muito desafiadora e que pouco andei na carreira, então sem dúvidas é um desafio extra".

"Vou ter que me readaptar à pista e ao carro de turismo, que não ando há alguns meses. É um fim de semana em que vou me divertir bastante, estou animado para a corrida e sei que podemos conquistar um bom resultado não só na corrida, mas também pensando no campeonato".

A programação deste final de semana prevê dois treinos livres e classificação no sábado. No domingo os pilotos retornam a pista para a disputa da prova de longa duração. A Motorsport.tv Brasil transmite ao vivo toda a ação e emoção da etapa de Termas.

