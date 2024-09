Neste final de semana Leonardo Sanchez e Átila Abreu disputam a segunda etapa da Porsche Cup Endurance, em Termas de Río Hondo, na Argentina. A dupla bicampeã da Porsche Endurance e campeã da Endurance Brasil busca a primeira vitória na temporada.

Na primeira etapa, no Estoril, a dupla enfrentou problemas ao longo da prova e abandonou a disputa. Por isso a prova em solo argentino passa a ter muita importância para o campeonato de Sanchez e Abreu.

Será a oitava vez que a Argentina receberá a Porsche Cup: foram três anos em Buenos Aires (todos eventos do campeonato de sprint) e mais quatro em Termas de Río Hondo (quatro etapas de sprint e duas de Endurance). O traçado da prova deste domingo tem 4.805 metros de extensão, 14 curvas e sessões muito técnicas que desafiam os pilotos.

A pista traz boas lembranças para Leonardo Sanchez e Átila Abreu, em 2022 os pilotos subiram ao pódio com o 2º lugar na classe Carrera Rookie. A programação deste final de semana prevê dois treinos livres e classificação no sábado.

“Não vejo a hora de acelerar em Termas, uma pista desafiadora e que traz boas lembranças para mim. Em 2022 subi ao pódio junto com o Átila e espero que neste ano a gente possa vencer".

No domingo os pilotos retornam a pista para a disputa da prova de longa duração. A Motorsport.tv Brasil transmite ao vivo toda a emoção da etapa.

