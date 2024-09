No ano mais internacional de sua história de 25 temporadas, a Porsche Cup C6 Bank vai voltar à Argentina, palco da primeira ida ao exterior, em 2010. Na ocasião, o Autódromo Oscar y Juan Galvez, em Buenos Aires, recebeu a categoria dos carros de competição mais produzidos no planeta.

Em 2025, porém, o destino será outro: o moderno Autódromo Termas de Río Hondo, na província de Santiago del Estero, no noroeste do pais e distante 1.130 quilômetros da capital.

Será a oitava vez que a Argentina irá receber a Porsche Cup C6 Bank: foram três anos em Buenos Aires (todos eventos do campeonato de sprint) e mais quatro em Termas de Río Hondo (quatro etapas de sprint e duas de Endurance). Vale lembrar que, em 2024, a categoria já realizou provas de sprint e endurance no Autódromo Fernanda Pires da Silva, conhecido popularmente como Autódromo do Estoril, em Portugal.

No campeonato de sprint, o maior vencedor da Porsche Cup C6 Bank na Argentina é Rodrigo Baptista, com três vitórias na categoria principal do campeonato de sprint – atual Carrera Cup. Na sequência vêm Alexandre Barros, Constantino Jr., Nicolas Costa e Werner Neugebauer, com duas cada. Lico Kaesemodel, Esteban Gini e Enzo Elias têm uma vitória. No Endurance Challenge, as duplas Alceu Feldmann/Guilherme Salas e Marçal Müller/Enzo Elias venceram as provas disputadas em Termas de Río Hondo.

Já na outra categoria do evento, atualmente chamada de Challenge, o maior vencedor nas sprints é Fernando Barci, com duas. Edu Azevedo, Gil Farah, Cristiano Piquet, Daniel Paludo, Marçal Müller, Eloi Khouri, Raijan Mascarello, Nelson Marcondes, Antonella Bassani e Eduardo Taurisano venceram uma cada. Já no Endurance Challenge, as duplas Nelson Marcondes/Renan Guerra e Sadak Leite/Fábio Carbone foram ao alto do pódio nas duas provas de longa duração disputadas no país vizinho.

No total, são 15 etapas internacionais na história da Porsche Cup C6 Bank. Portugal já recebeu sete eventos: quatro no Estoril (2011, 2012, 2014, 2019 e 2024) e dois em Portimão (2012 e 2013). A Argentina voltou a receber a categoria em 2022, após cinco anos de ausência.

Antes, o país da América do Sul sediou corridas em Buenos Aires (2010, 2011 e 2017) e em Termas de Río Hondo (2016, 2017, 2022 e 2023). O outro país a receber um evento dos carros de competição mais produzidos no planeta foi a Espanha, no Circuit de Barcelona-Catalunya, em 2013.

O Autódromo Termas de Río Hondo vai receber, no domingo, dia 22 de setembro, a segunda etapa do Porsche C6 Bank Endurance Challenge. A prova terá 300 quilômetros de extensão ou 2h30min de duração máxima no traçado de 4.806 metros e 14 curvas. Já a corrida final, em Interlagos, em 16 de novembro, terá extensão de 500 km e poderá ser disputada por duplas ou trios.

Lista de inscritos por ordem numérica:

Carrera Cup

#1. Alceu Feldmann e Guilherme Salas

#3. Franco Giaffone e Cesar Ramos

#7. Miguel Paludo e Alan Hellmeister

#8. Werner Neugebauer e Rubens Barrichello

#12. Marco Pisani e Renan Guerra (R)

#14. Carlos Campos e Tony Kanaan (S)

#15. Leonardo Sanchez e Átila Abreu (R)

#25. Paulo Sousa e Galid Osman (R)

#27. Josimar Junior e Sergio Ramalho (S)

#29. Rodrigo Mello e Thiago Camilo

#31. Marcos Regadas e Jeff Giassi (S)

#33. Bruno Campos e Nicolas Costa (R)

#56. Peter Ferter e Diego Nunes (S)

#60. Ramon Alcaraz e Matheus Iorio (R)

#70. Lucas Salles e Rafael Suzuki

#74. Piero Cifali e Edu Guedes (R)

#77. Francisco Horta e William Freire (S)

#80. Rouman Ziemkiewicz e Nelson Piquet Jr. (S)

#85. Eduardo Menossi e Caio Collet (R)

#88. Pedro Boesel e Ricardo Maurício

#100. Sebá Malucelli e Marcos Gomes (R)

#111. Fefo Barrichello e Dudu Barrichello

#199. Nelson Marcondes e Luiz Razia (S)

#544. Marçal Muller e Enzo Elias

#888. Lineu Pires e Beto Gresse (S)

(S) Sport / (R) Rookie

Challenge

#17. André Gaidzinski e Tiago Gonçalves (S)

#19. Luiz Landi e Tom Filho (R)

#23. Leonardo Herrmann e Vitor Baptista (S)

#38. Eric Santos e Gabriel Robe (R)

#44. Giuliano Bertuccelli e Pietro Rimbano (S)

#45. Matheus Roque e Felipe Baptista (S)

#66. Sadak Leite e Fabio Carbone

#72. Antonella Bassani e Leticia Bufoni (R)

#83. Alceu Feldmann Neto e Gabriel Casagrande (R)

#808. Iago Garcia e Cecília Rabelo (R)

#999. Cláudio Reina e João Gonçalves (R)

(S) Sport / (R) Rookie

* LISTA DE INSCRITOS ATUALIZADA ATÉ O DIA 13 DE SETEMBRO

Confira a programação da Porsche Cup Endurance em Termas:

Sexta-feira, 20 de setembro:

13:15 – Treino opcional 1 – Carrera Cup

14:20 – Treino Opcional 1 – Challenge

15:25 – Treino Opcional 2 – Carrera Cup

16:30 – Treino Opcional 2 – Challenge

Sábado, 21 de setembro:

10:00 – Treino Livre 1 – Carrera Cup

10:35 – Treino Livre 1 – Challenge

13:15 – Treino livre 2 – Carrera Cup

13:50 – Treino Livre 2 – Challenge

15:15 – Classificação – Carrera Cup

16:15 – Classificação – Challenge

Domingo, 22 de setembro:

13:00 – Corrida (63 voltas: 300km ou 2h30)

