Nesta quarta-feira Gerson Campos encerrou a temporada da Porsche Cup Brasil Sprint Challenge, em Interlagos, com uma escalada de seis posições e um lugar no pódio. O piloto do carro #82 partiu do 11º lugar do grid e mostrou muita velocidade para receber a bandeira quadriculada na quinta posição.

Com o resultado Gerson Campos garante o terceiro lugar geral em seu ano de estreia na categoria. O piloto venceu uma prova e subiu cinco vezes no pódio.

A corrida desta quarta-feira foi válida pela oitava etapa da competição, a primeira prova foi realizada em evento conjunto com o GP São Paulo de Fórmula 1, mas as fortes chuvas que assolaram Interlagos impediram a realização da corrida 2.

Partindo do 11º lugar do grid, Gerson Campos adotou trajetória evasiva, escapando do incidente que vitimaram vários carros com grande reflexo, avançando para a sétima posição. Na segunda volta o safety car foi acionado para a retirada dos carros envolvidos no incidente.

Na relargada Campos fez uma manobra espetacular, ultrapassando seu concorrente por fora na curva do “S” do Senna. Neste momento faltavam 17 minutos para término da prova e o piloto do carro #82 ganhava terreno.

Nos últimos dez minutos Campos se aproximou de Alceu Feldmann Neto, o quinto colocado, e buscava encontrar um espaço para ultrapassar. Os pilotos disputaram a posição por diversas voltas até que faltando duas voltas para o final o piloto e apresentador do Acelerados encontrou o espaço a ganhou a posição.

Na última volta Gerson Campos se aproximou de Miguel Mariotti, mas não teve tempo suficiente para realizar a ultrapassagem e recebeu a bandeira quadriculada na quinta colocação, garantindo um lugar no pódio.

“O objetivo da corrida era chegar no pódio, no início da prova o ritmo não era tão bom e no final fomos melhorando. O carro melhorou em relação a como estava na Fórmula 1, mas ainda acho que ainda tem um trabalho de acerto para fazer. Na última curva da última volta da última corrida eu ainda tentei atacar o quarto, mas preferi manter a posição".

"Sobre a temporada eu acho que tivemos dois campeonatos em um, a primeira metade conturbada, em que sofremos toques e eu ainda estava entendendo a dinâmica da categoria. Na segunda metade tivemos um recomeço com dois pódios em Portugal, depois uma vitória e um terceiro lugar em Interlagos e terminamos com mais um pódio".

"Estou feliz em ter conquistado o terceiro lugar no campeonato e acho que se tivéssemos o mesmo aproveitamento da segunda metade da temporada poderíamos ter disputado o título. Mas estou feliz com o meu despenho, com o aprendizado da temporada".

MARI BECKER SEM CENSURA: o CAOS em SP, F1 na Band, DRAMAS de 2024 e AUGE de Verstappen contra Norris

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MARI BECKER SEM CENSURA: o CAOS em SP, F1 na Band, DRAMAS de 2024 e AUGE de Verstappen contra Norris

Your browser does not support the audio element.

COMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!