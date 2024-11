Wagner Pontes conquistou nesta quarta-feira (13) o vice-campeonato da classe Challenge Rookie da Porsche Cup. O campeonato teve a última corrida Sprint disputada no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP), e teve no piloto do carro número 99 o terceiro colocado em sua classe, resultado suficiente para lhe tornar vice-campeão.

Pontes ganhou posições logo na primeira volta, avançando ao terceiro lugar de sua classe. Nas voltas finais, o piloto da D4U Immigration teve seu lugar ameaçado, mas conseguiu defender a posição para terminar com mais um pódio na temporada 2024, encerrando sua participação no campeonato dos carros alemães.

“Estou feliz com o vice-campeonato da minha classe na Porsche Cup. Avancei para terceiro rapidamente e, depois, precisei defender a posição dos meus adversários no final da corrida. É bom terminar o ano da Porsche com mais um pódio, e agora vamos mudar a chave para a etapa da Copa HB20, neste final de semana”, disse Wagner Pontes, que é CEO da D4U Immigration.

O próximo desafio de Pontes é no Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG), onde a Copa HB20 realiza sua penúltima etapa.

