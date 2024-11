Antonella Bassani fez a lição de casa na última bateria da temporada de 2024 da Porsche Sprint Challenge. A campeã de 2023 venceu com direito a Grand Chelem em Interlagos e estendeu a definição do campeão dos Porsche 911 GT3 Cup 991.2 até a bandeirada final.

Dependendo de uma combinação de resultados para conquistar o bicampeonato, Antonella terminou a temporada na segunda posição e manteve o carro Mobil™ #72 na disputa pelo título Overall, que combina os resultados nos campeonatos de Sprint e Endurance.

Na bateria desta quarta-feira, Bassani largou da posição de honra após garantir a volta mais rápida do classificatório na preliminar da Fórmula 1 na capital paulista. A piloto de 18 anos de idade foi soberana nos 4.309m e 13 curvas, liderou todas as voltas, garantiu a volta mais rápida após largar da da pole.

Antonella conqusitou a quinta vitória na temporada e terminou o ano como a maior vencedora do ano, ao lado de Miguel Mariotti, vencendo em todas as praças que a categoria passou em 2024: Goiânia, Velocitta, Estoril e Interlagos.

“Sabia que era muito difícil conquistar o título hoje, então vim para a etapa para fazer meu trabalho e encerrar o ano com chave de ouro. Foi no detalhe, mas mostra a minha competitividade, conquistando o título ano passado e o vice neste ano. Teremos mais oportunidades para conquistar o título, ainda sou muito nova".

"Se comparar este ano com a temporada passada, este ano foi muito melhor, tive que aprender a lidar com os problemas ao longo do ano e evoluí muito. Agora vamos pensar em 2025 para brigar pelo título".

Após garantir o vice-campeonato, Antonella parte para a decisão da temporada de Endurance neste sábado com o trio 100% feminino do carro Mobil ao lado de Leticia Bufoni e Cecília Rabelo.

