No último dia de atividade no campeonato de sprint da Porsche Cup C6 Bank, os poles converteram a vantagem de largar na frente em vitórias, cravando as melhores voltas da prova no processo. Mas, apesar dos Grand Chelem de Werner Neugebauer e de Antonella Bassani, quem saiu mais contente de Interlagos foram os novos campeões de 2024, Marçal Muller na Carrera Cup, e Miguel Mariotti na Sprint Challenge.

O complemento da etapa adiada da passagem da F1 por São Paulo aconteceu nesta quarta-feira, definindo os títulos de sprint da temporada. Cinco das seis coroas em jogo estavam em disputa nas provas finais (apenas na Caio Chaves, na Challenge Rookie havia sido campeão por antecipação), e as disputar foram até o fim com muitas contas nas áreas de box de Interlagos.

O dia começou com a corrida de número 500 da história da Porsche Cup. Neugebauer largou da pole e controlou Chris Hahn a prova toda. Ele terminou o ano como maior vencedor da temporada, com o total de quatro triunfos. Miguel Paludo foi terceiro na corrida e vice-campeão na temporada, garantindo mais uma marca importante: desde seu retorno à categoria após temporadas dedicado à Nascar, o maior campeão da categoria terminou todas as temporadas entre os três primeiros lugares.

Depois de ver alguns títulos escaparem pela regra dos descartes, Muller teve mais uma vez uma jornada dramática para garantir seu terceiro título no evento (dois na Carrera e um na Challenge). Ele era terceiro no início da prova, mas teve o pneu traseiro direito furado na subida do Café. Então mostrou formidável controle de carro para levar o #544 aos boxes e realinhou no fim do pelotão após uma intervenção do safety-car. Aí avançou algumas posições e terminou em 16º. Jeff Giassi e Thiago Vivacqua completaram o pódio geral.

A classe Carrera Sport teve vitória de Marcos Regadas e título de Peter Ferter. Já a Carrera Rookie teve a prova e o campeonato conquistados por Israel Salmen.

Na corrida da Challenge, Antonella Bassani seguiu o script desenhado por Neugebauer na prova da categoria principal. Largou com segurança, relargou com autoridade, abriu vantagem e ganhou com direito à melhor volta da corrida para selar o ano com o recorde de vitórias (este, empatado com o novo campeão, Miguel Mariotti).

Cristian Mohr foi segundo, com Leonardo Herrmann em terceiro depois de uma bela batalha com Mariotti nas voltas finais.

Mas o dia foi o do piloto revelado nas competições de rally. Quarto colocado, Mariotti foi cerebral o ano todo e mais ainda na corrida decisiva, mostrando velocidade sem assumir riscos desnecessários. Terminou em quarto conquistando seu primeiro título com os carros de competição mais produzidos no mundo.

Com bela escalada, Gerson Campos terminou em quinto, encerrando seu primeiro ano completo no certame de sprint com mais um pódio.

O título da Challenge Sport precisou esperar a bandeirada. Logo na primeira volta, acidente acabou tirando da prova Seba Malucelli, duas voltas depois, Celio Brasil. Os dois disputavam o subcampeonato, cujo título ao término da corrida ficou nas mãos de Brasil.

A temporada 2024 termina neste sábado, com a corrida de 500 km que encerra o Endurance Challenge, com transmissão da Motorsport.tv Brasil.

Como foram as corridas:

Carrera Cup

O pole Werner Neugebauer sustentou sua linha por dentro, acompanhado por Hahn, Muller e Paludo. Jeff Giassi se aventurou ao tentar atacar o multicampeão, mas ficou por fora no Laranjinha e teve que se contentar com o quinto lugar na volta 1. Em sexto, Raijan Mascarello liderava na Sport, enquanto Israel Salmen, em 17º, era o primeiro na Rookie.

O destaque da volta inaugural foi Thiago Vivacqua, avançando de 11º no grid para sétimo. Na terceira volta, Paludo passou Muller pelo terceiro lugar e a seguir o #544 recolheu para pits com pneu traseiro direito furado. A seguir Carlos Campos retirou o Porsche #14 na área externa da segunda perna do S do Senna. O carro de segurança foi imediatamente lançado, de modo que Marcal Muller retornou no fim do pelotão na volta do líder e com um pneu novo em seu carro.

A ordem do top 5 indicava Werner, Hahn, Paludo, Giassi e Vivacqua. Raijan era sexto liderando na Sport e Salmen seguia como líder da Rookie, em 15º. A relargada veio na abertura da volta 7 e Werner novamente controlou bem a distância para Hahn. Marcos Regadas foi sagaz ao atacar Mascarello e assumiu a sexta posição e a liderança na Sport. Muller relargou em 22º.

Na freada do S do Senna, Hahn quase emparelhou com Werner na abertura da volta 8, mas teve a porta fechada. Paludo então encostou na briga. Giassi não conseguia acompanhar os ponteiros e logo recebeu assédio de Vivacqua e de Regadas.

Hahn grudou definitivamente na volta seguinte e atacou por fora na curva do Lago, mas Werner seguia na liderança. Paludo acompanhava de perto, atento a qualquer mínima oportunidade. Muller já havia avançado quatro posições nas duas voltas sob bandeira verde depois da intervenção do carro de segurança.

Nas duas passagens seguinte, Werner conseguiu livrar meio segundo de vantagem. O restante do top5 seguia com a ordem inalterada, bem como o grupo entre sexto e décimo, todo preenchido por pilotos da classe Sport nesta ordem: Regadas, Mascarello, Peter Ferter, Lineu Pires e Nelson Marcondes. Já Muller, em escalada digna de campeão, aparecia em 16º.

A três minutos da abertura da volta final, Hahn mais uma vez acossou Neugebauer pela liderança da corrida. Ele tentou de todas as maneiras, inclusive usando farol do Porsche #26 para pressionar o #8. Mas Werner era preciso em sua trajetória, sem cometer erros.

E assim eles levaram até a bandeirada final. Werner, com quatro vitórias na temporada, todas nas corridas 2, fechou o ano como o maior vencedor do ano. Com o segundo lugar na prova, Hahn foi o maior pontuador da etapa. Com o terceiro, Miguel Paludo garantiu o vice-campeonato. Giassi e Vivacqua completaram o pódio. Mas o dia foi de Muller, garantindo seu terceiro título com o 16º lugar na prova.

Pela Sport, a vitória ficou com Regadas e o título com Ferter. Pela Rookie, vitória e título para Israel Salmen, graças ao 14º lugar na prova.

Sprint Challenge

Antonella Bassani posicionou o carro no meio da pista e foi inatacável no apagar das luzes, fazendo valer o direito de largar na pole. Cristian Mohr assumiu a segunda posição. Seguro, Mariotti era o terceiro. Leonardo Herrmann era quarto, liderando na Sport, com Alceu Feldmann Neto em quinto, liderando na Rookie.

Logo atrás, contato entre os carros de Sadak Leite, Celio Brasil, Caio Castro e Sebá Malucelli na curva do Lago motivou a entrada do carro de segurança. Gerson Campos adotou trajetória evasiva, escapando do incidente com grande reflexo, mas cedendo uma posição para Matheus Roque.

A relargada veio na abertura da volta 3, com Mohr muito agressivo abanando seu carro para tirar a posição de Antonella. Cerebral, Mariotti seguia em terceiro sem tomar riscos. Alheio à estratégia do aspirante ao título, Herrmann começou a colocar pressão e chegou a emparelhar por fora no S do Senna na abertura da volta 5. Feldmann Neto permanecia em quinto, mas já era pressionado por Gerson Campos, que havia deixar Matheus Roque para trás na volta da relargada.

A dez minutos da abertura da última volta da temporada, Antonella tinha vantagem de 2.2s sobre Mohr. Mariotti seguia em terceiro, controlando pelo retrovisor a distância para Herrmann. Feldmann Neto e Gerson vinha logo a seguir.

Na abertura da volta 12, Herrmann atacou Mariotti por dentro no S do Senna. Miguel conseguiu dar o troco em grande estilo, recuperando o terceiro lugar na tomada da curva do Sol.

Duas passagens mais tarde, Gerson Campos leu bem a linha de Alceu Neto e desenhou o ataque na Junção. Eles subiram o Café emparelhados, mas o #82 tinha a melhor opção de traçado para a tomada do S do Senna. Ele então entrou no top5, na abertura da penúltima volta da temporada.

No mesmo trecho, Herrmann atacou Mariotti e enfim a insistência pagou dividendos para o #23, que teve a preferência no S do Senna.

Na bandeirada, Antonella prevaleceu pela quinta vez no ano para terminar com a vitória e o vice-campeonato. Mohr foi segundo, com Herrmann em terceiro vencendo na Sport. O campeão Mariotti terminou em quarto, bastante pressionado por Gerson Campos até o fim. Em sexto, Feldmann Neto venceu na Rookie.

O que eles disseram:

“Esse campeonato com certeza vai para minha filha de dois meses e para todos os patrocinadores que viabilizam isso. Com certeza foi uma corrida tensa, quase perdi o carro e poderia ter batido forte na subida do Café. Mas a equipe Farben foi merecedora e pode construir isso ao longo do ano. Sou tricampeão da categoria e construí isso ao longo dos anos, batalhando muito e com alguns vices. Agora podemos comemorar”

Marçal Muller

“Mostramos que poderíamos estar aqui disputando o titulo, que infelizmente nao veio por causa de um erro meu em Portugal. Mas agora mostramos outra vez velocidade de campeão e isso anima para o Endurance. O Chris tinha um ritmo forte e sabia que ia atacar como fez na F1 com um ritmo forte. Tentei deixar ele pro Miguel, mas ele seguiu pressionando e então nas voltas finais eu usei tudo que tinha o carro e fiz a melhor volta a duas do final”

Werner Neugebauer

“O primeiro título a gente nunca esquece, é muito especial. Só tenho de agradecer a toda equipe da Porsche, a todos os mecânicos, ao meu engenheiro, ao meu coach, que fizeram um excelente trabalho durante todo o ano. Fomos constantes o ano todo e foi só administrar nessa última corrida. Tô muito feliz e queria agradecer ao pessoal de Luís Eduardo Magalhães, minha cidade, pela torcida.”

Miguel Mariotti

“Sabia que era muito difícil conquistar o título hoje, então vim para a etapa para fazer meu trabalho e encerrar o ano com chave de ouro. Foi no detalhe, mas mostra a minha competitividade, conquistando o título ano passado e o vice neste ano. Teremos mais oportunidades para conquistar o título, ainda sou muito nova.

"Se comparar este ano com a temporada passada, este ano foi muito melhor, tive que aprender a lidar com os problemas ao longo do ano e evoluí muito. Agora vamos pensar em 2025 para brigar pelo título.”

Antonella Bassani

“Foi um final de temporada mais produtivo. A gente veio um pouco inconstante durante o ano, com as classificações sendo um problema e agora pagamos o preço, pelos descartes, com a perda do título. Parabéns ao Marçal e ao Werner pelo ano e os pontos que fomos deixando no caminho, com quarto lugar, sétimo lugar, quinto lugar, fizeram a diferença. Demos o máximo e estou orgulhoso pela temporada. Agora foco na endurance para acertar os pequenos erros e tentar outra vez disputar os títulos”

Miguel Paludo

“Foi um ano com muita emoção, o ano todo classificando bem e terminando bem. Claro, tive umas punições que achei injustas. Chegamos bem na frente para o fim do campeonato na corrida 1 da F1, mas o pessoal rodou e me acertou e acabou ficando complicado para hoje. Mas na corrida de hoje fui agressivo e comedido ao mesmo tempo, para não errar e não jogar fora o campeonato. Felizmente deu certo e parabenizo toda equipe e a organização do evento por uma temporada maravilhosa”

Peter Ferter

“Acho que foi uma corrida muito boa. A largada foi bacana de 12º para sétimo, mas acho que o ritmo de prova foi ainda mais importante porque ficamos a prova toda na balada dos primeiros. A próxima corrida é longa e o que mostramos hoje, com essa vitória, me deixa mais animado ainda para o fim de semana porque na endurance o pace é o mais importante

Marcos Regadas

“Vai ser muito mais difícil no ano que vem, mas estou preparado, feliz. Foi meu primeiro ano na Carrera Cup, o segundo na categoria, comecei a correr de carro no ano passado. Ganhar a Rookie aqui é um prêmio e tanto, um marco importante, mas ainda tenho muito a evoluir quando olhamos para o pessoal da Carrera, da Sport... vamos treinar bastante para ver se no ano que vem a gente belisca alguma coisa. Agora é celebrar. No ano que vem espero subir de categoria.”

Israel Salmen

"Foi meu primeiro ano nas corridas. Foi um baita ano, uma baita evolução. No início estava meio mal porque não tinha experiência. Mas fui melhorando, adquirindo quilometragem. Isso é muito importante. Estou muito feliz em conquistar minha primeira vitória. Era algo que a gente perseguia desde o início do ano."

Alceu Feldmann Neto

"Recebo com muita alegria à notícia que somos campeões da temporada 2024 da Porsche Cup! Estou extremamente grato a Deus, minha esposa, a toda minha família e amigos pela torcida além de toda equipe!! Segundo titulo de muitos se Deus quiser."

Célio Brasil

Resultados da corrida:

Carrera Cup

1. #8 Werner Neugebauer 26:58.796

2. #26 Christian Hahn +0.606

3. #7 Miguel Paludo +2.335

4. #97 Jeff Giassi +4.196

5. #10 Thiago Vivacqua +5.127

6. #17 Marcos Regadas (S) +5.724

7. #22 Raijan Mascarello (S) +11.234

8. #56 Peter Ferter (S) +12.388

9. #199 Nelson Marcondes (S) +15.130

10. #888 Lineu Pires (S) +15.136

11. #70 Lucas Salles +15.979

12. #1 Alceu Feldmann +16.127

13. #87 Nelson Monteiro (S) +16.879

14. #51 Israel Salmen (R) +16.974

15. #20 Pedro Aguiar +17.572

16. #544 Marçal Muller +20.914

17. #33 Bruno Campos (R) +21.506

18. #12 Marco Pisani (R) +25.429

19. #9 Edu Guedes (R) +26.178

20. #29 Rodrigo Mello +32.603

21. #27 Josimar Junior (S) +32.784

22. #84 Gustavo Farah (R) +33.065

23. #77 Francisco Horta (S) -3 voltas

DNF

#14 Carlos Campos (S)

#15 Leo Sanchez (R)

#25 Paulo Sousa (R)

(S) Sport

(R) Rookie

Sprint Challenge

1. #72 Antonella Bassani 27:47.488

2. #3 Cristian Mohr +4.839

3. #23 Leonardo Herrmann (S) +6.739

4. #21 Miguel Mariotti +8.059

5. #82 Gerson Campos +8.242

6. #95 Alceu Feldmann Neto (R) +9.371

7. #32 Matheus Roque (S) +10.030

8. #54 Caio Chaves (R) +11.527

9. #71 SangHo Kim (S) +22.073

10. #2 Andre Rosario +28.687

11. #44 Giuliano Bertucelli (S) +30.600

12. #99 Wagner Pontes (R) +34.907

13. #9 Claudio Reina (R) +34.990

14. #38 Eric Santos (R) +37.737

15. #7. Luis Souza (S) +57.754

16. #129 Fernando Arruda (R) +58.191

DNF

#22 Caio Castro

#100 Seba Malucelli (S)

#66 Sadak Leite

#139 Celio Brasil (S)

(S) Sport

(R) Rookie