Além das quatro corridas que promove desde 2005 em Interlagos dentro da programação da principal categoria do mundo e que vão definir os vencedores dos acirradíssimos campeonatos de sprint em 2021, a Porsche XP Private Cup realiza neste ano a All-Star Race.

A prova será divida em duas partes de 25 minutos mais uma volta cada, sendo a primeira parte de responsabilidade do piloto titular da Porsche Cup e a segunda a cargo do convidado.

As duas acontecem no domingo antes do GP São Paulo de F1. A metade inicial será a 12ª e última corrida do campeonato de Sprint da Porsche XP Private Carrera Cup, definindo os títulos de 2021.

Será um tremendo desafio para os titulares, pois além do desfecho do campeonato é fundamental entregar os carros no melhor estado possível para os convidados. A estes cabe a fase final da disputa, que premiará o titular do carro vencedor com um Porsche 718 Spyder zero quilômetros avaliado em a partir de R$ 739 mil. É o maior prêmio do esporte a motor brasileiro na temporada.

Os convidados terão direito apenas a um treino livre de 30 minutos na sexta e vão competir domingo com os carros nas condições em que estiverem depois da corrida dos competidores titulares.

O regulamento específico da All-Star Race combina uma série de elementos para proporcionar chances de vitória a todos, com uma gama de normas nunca usada nas mais de 400 corridas promovidas pela Porsche XP Private Cup nos últimos 16 anos.

Os principais fatores serão a distribuição de lastro e de zero a quatro pneus novos para os carros conforme suas posições de largada para o segmento final. Também haverá uma bandeira amarela programada na metade da corrida, no intuito de aproximar todos os competidores.

Não haverá treino classificatório para os convidados. Valorizando a melhor estratégia e o conhecimento que os pilotos titulares têm dos carros com pneus gastos e mais ou menos lastro, as posições de largada dos convidados serão escolhidas pelos titulares, na ordem de chegada da Carrera Cup. As primeiras filas do grid levam mais lastro e nenhum pneu zero, as intermediárias menos peso extra e mais pneus novos e as últimas zero lastro e quatro pneus Michelin zero.

"Estamos muito motivados com a promoção da All-Star Race, disse Dener Pires, promotor da Porsche XP Private Cup. "Todo ano buscamos inovar em nosso evento dentro do GP de F1 e agora chegamos, com o respaldo da Porsche, a esse modelo de competição com um prêmio incrível. O dono do Porsche 718 Spyder será determinado ao final das duas partes da corrida, conforme o desempenho das duplas".

"Para os pilotos titulares, será um grande desafio. Eles estarão disputando o título do campeonato, então não podem ser conservadores; mas tampouco podem arriscar demais a ponto de prejudicar o carro para os convidados. Depois tem toda a estratégia entre titular e convidado, para a dupla achar em conjunto o melhor compromisso para a disputa no domingo".

"O formato do evento foi pensado para colocar todos no páreo e promover um grande espetáculo com os Porsche de competição na vitrine máxima do automobilismo mundial, que é a F1".

O dono do Porsche 718 Spyder zero será o piloto titular cujo convidado receber na frente a bandeira quadriculada da All-Star Race no próximo dia 14 de novembro.

