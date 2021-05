Confira a classificação da Porsche Cup após a etapa do Velocitta

Neste domingo, a Porsche Cup voltou ao circuito do Velocitta, em Mogi Guaçu, para a segunda corrida do final de semana, finalizando a primeira etapa da Sprint na temporada 2021. E após duas corridas movimentadas, temos novidades na classificação do campeonato.

Na Carrera Cup, o segundo lugar neste domingo foi suficiente para que Enzo Elias assumisse a liderança da classificação, com 38 pontos, quatro a frente de Marçal Muller. Logo atrás, Matheus Iorio, com 32 e Miguel Paludo, com 31, fecham os primeiros colocados.

Na Carrera Sport, a liderança está com Cristiano Piquet, com 22 pontos, quatro a frente de Rodrigo Mello. Já na Carrera Trohpy, é Sylvio de Barros que sai do Velocitta na frente, com 20 pontos contra 16 de Urubatan Junior.

Confira a classificação da Carrera Cup:

E. Elias - 38 pontos M. Muller - 34 M. Iorio - 32 M. Paludo - 31 W. Neugebauer e P. Boesel - 26 A. Feldmann - 24 C. Piquet - 17 R. Mello - 15 R. Ziemkiewicz - 12 E. Khouri - 10 S. de Barros - 8 E. Azevedo, F. Lara e U. Junior - 5 G. Frangulis - 2 E. Menossi - 1

Confira a classificação da Carrera Sport:

C. Piquet - 22 pontos R. Mello - 18 R. Ziemkiewicz - 14 S. de Barros - 10 F. Lara - 8 E. Azevedo - 7 U. Junior - 5 G. Frangulis - 4 N. Marcondes - 3 E. Menossi - 2 F. Horta - 1

Confira a classificação da Carrera Trophy:

S. de Barros - 20 U. Junior - 16 E. Menossi - 13 G. Frangulis - 12 N. Marcondes e F. Horta - 9 J. Barbosa - 8 L. Sanchez - 7

Já na GT3 Cup, temos um empate na liderança: Raijan Mascarello e Nelson Monteiro têm 36 pontos cada, sete a mais que Eduardo Menossi. Já na Sport, a disputa está quente: Vina Neves lidera com 17 pontos, contra 16 de Menossi e 15 de Ayrman Darwich. Fechando, na Trophy, Gustavo Farah lidera com 22 pontos.

Confira a classificação da GT3:

R. Mascarello e N. Monteiro - 36 pontos E. Menossi – 29 V. Neves – 25 A. Darwich – 24 L. Salles – 22 R. Alcaraz – 16 R. Fontanari - 14 L. Pires – 13 C. Mohr – 12 P. Sousa - 11 A. Gaidzinski e L. Sanchez - 10 M. Mauro – 7 E. Guedes e G. Farah – 6 C. Castro – 5 B. Campos e P. Totaro – 3 N. Aboultaif – 2 C. Aranha - 1

Confira a classificação da GT3 Sport:

V. Neves – 17 pontos E. Menossi - 16 A. Darwich - 15 R. Fontanari – 10 R. Alcaraz – 8 L. Pires e L. Sanchez – 6 E. Guedes e A. Gaidzinski – 4 C. Castro e P. Sousa – 3 G. Farah - 2

Confira a classificação da GT3 Trophy:

G. Farah – 22 pontos C. Aranha e N. Aboultaif - 16

