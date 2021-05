Uma primeira vitória mas que também tem um tom de despedida. Essa foi a sensação de Eduardo Menossi ao sair do carro após vencer a corrida da Porsche GT3 Cup neste domingo no Velocitta. Isso porque o piloto, que fez uma verdadeira maratona neste fim de semana, optou por dar sequência à temporada 2021 competindo na Carrera Cup.

Menossi e Léo Sanchez tiveram o desafio de disputar as quatro corridas do final de semana, as duas da GT3 Cup e as duas da Carrera, para decidirem em qual classe seguirão até o fim do ano.

Vencedor da corrida do domingo da GT3, Menossi anunciou ao Motorsport.com que optou pela Carrera Cup, falando sobre sua boa adaptação ao carro.

"Eu sou uma pessoa movida a desafios. A GT3 Cup é um carro que estou acostumado, mas quando eu sentei no carro da Carrera Cup, eu vesti bem o carro, então acho que como piloto será uma evolução melhor, mesmo que eu ande atrás".

"Eu não estou aqui para ser campeão, é ótimo ganhar corrida, mas eu quero me tornar um piloto rápido e tenho que correr em um carro rápido".

Menossi ainda falou sobre a reta final da prova e a pressão que recebeu de Nelson Monteiro.

"No final eu até senti que o Nelson [Monteiro] estava me ajudando. Somos muito amigos, eu não estava em um ritmo muito forte. O carro estava na mão, em nenhum momento eu tive algum susto, então mantive o ritmo e tentando abrir".

"Vi que o Nelsão me acompanhava, mas eu focava só na frente, mantendo o ritmo até que deu certo".

