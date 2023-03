Costa e Tomasoni são os primeiros vencedores da Porsche Cup 2023

Carregar reprodutor de áudio

Nicolas Costa estreou em grande estilo como piloto regular do campeonato de sprint da Porsche Cup C6 Bank Mastercard. O carioca do carro #999 foi o mais veloz no treino livre de sexta-feira, cravou a pole e venceu a corrida de abertura da temporada 2023 da Carrera Cup.

Foi o primeiro piloto a estrear com vitória na categoria principal desde Marçal Muller, na abertura do campeonato de 2018 em Curitiba.

Seu triunfo foi marcado por uma corrida muito movimentada, com disputas intensas em todas as seções do pelotão. O segundo colocado Muller, Miguel Paludo e Werner Neugebauer, valorizaram muito a prova, com disputas duras durante a corrida inteira.

Na classe Sport a batalha pela vitória foi um intenso duelo entre Lucas Salles e Georgios Frangulis, com o #70 prevalecendo no final apesar das inúmeras tentativas do “Grego”.

Na Rookie, Paulo Sousa fez contato com o carro de Bruno Campos na freada do S do Senna em debate pela liderança na classe no meio da prova. Campos saiu da pista e ficou alijado da disputa. Sousa seguiu, mas acabou alcançado por Edu Guedes.

O competidor do #9 ficou com a vitória, em virtude de punição aplicada ao #25 pelo incidente anterior.

Assim como na Carrera Cup, pela classe Challenge o pole prevaleceu depois de ceder a dianteira na volta inaugural e recuperar a ponta do pelotão ao longo da prova.

Marcelo Tomasoni foi surpreendido por um agressivo Urubatan Jr no apagar das luzes, mas soube se posicionar para dar o troco no meio da corrida. Crisitan Mohr também passou o carro #1 e terminou em segundo.

Em quarto, Antonio Junqueira venceu na classe Sport. Enquanto, Célio Brasil ganhou na Rookie com o 15º posto no geral.

Neste domingo acontecem as corridas de grid invertido, com a programação sendo iniciada às 14h40 com a Carrera Cup. A segunda prova da Challenge vem a seguir. O Motorsport.com transmite as provas ao vivo, bem como os canais da Porsche Cup C6 Bank Mastercard em mídias sociais.

Na Carrera Cup serão invertidas sete posições, com Frangulis partindo da posição de honra. Na Challenge o sorteio após o pódio inverteu oito posições, determinando a primeira fila aberta por Josimar Junior, com Antonella Bassani ao seu lado.

Tudo sobre as corridas do sábado:

Carrera Cup

O pole Nicolas Costa se aproveitou da posição de largada e sustentou a liderança. Neugebauer tracionou bem no início, avançando com autoridade de segundo para terceiro na saída do S do Senna.

E logo partiu para o ataque sobre Costa, até concretizar a manobra no Laranjinha. Marçal leu bem a movimentação à sua frente e passou Costa no Pinheirinho. No fim da primeira volta, liderança para Werner, seguido por Marçal e Costa. Paludo era quarto e Lucas Salles fechou a volta em quinto, liderando na classe Sport.

Costa deu o troco em Marçal na volta 2, trazendo Paludo junto para a disputa. Então o estreante logo tratou de atacar Werner pela liderança.

Na abertura da sétima volta, após 10 minutos de prova, a diferença entre o líder e o quarto colocado era de 1.5s. Salles vinha um pouco mais atrás, um tanto pressionado por Alceu Feldmann e Georgios Frangulis.

Em 14º, Bruno Campos liderava na classe Rookie. Mas seu carro acabou tendo contato com o de Paulo Sousa na freada do S do Senna. Sousa assumiu a liderança, e Edu Guedes avançou para a segunda posição na divisão.

A dez minutos da abertura da volta final, os dois ponteiros seguiam batalhando por cada palmo de asfalto. Mas haviam livrado alguma margem para a disputa entre Marçal e Paludo pelo terceiro lugar. Na sequência, o trio formado por Salles, Feldmann e Frangulis vinha em franca disputa, com o #88 catapultado pela melhor volta da prova.

Feldmann conseguiu passar Salles, Frangulis aproveitou e também realizou a manobra sobre o #70. Mas Salles deu o troco na freada do S do Senna, recuperando a liderança na classe Sport.

Na volta 10, Costa emparelhou duas vezes com Neugebauer a partir do Mergulho. Os dois subiram o Café separados por milímetros, e o #999 tinha a linha preferencial para reassumir a liderança na freada do S do Senna.

A menos de três minutos da volta final, seguia intensa a briga pela vitória no geral, entre Costa e Werner, na Sport, entre Salles e Frangulis, e na Rookie, com Edu Guedes alcançando Paulo Sousa. Então a direção de prova anunciou acréscimo de 20s ao tempo de prova do carro #25 pelo contato com Campos algumas voltas antes.

Na penúltima volta, Frangulis chegou a emparelhar com Salles no fim da reta e no Laranjinha, sem efeito. Marçal também tratou de atacar Werner, igualmente sem lograr a ultrapassagem.

Mas na volta final o competidor do #544 desenho bem sua linha por fora na reta Oposta e teve a preferência da tangência no Laranjinha para passar Werner. Paludo aproveitou e mergulhou na sequência, para ser terceiro.

Costa venceu com autoridade, seguido por Marçal, Paludo, Werner e Feldmann. Em sexto, Salles triunfou após segurar o assédio de Frangulis. Edu Guedes venceu na Rookie.

“Estou muito satisfeito com o resultado, contente por estar competitivo nos treinos, quali e corrida", disse Costa. "É mérito total da equipe. Fico muito feliz com o resultado e pelas disputas, que foram limpas. Tentei dar espaço e os oponentes também. Foi muito intenso e um grande início. Agora é comemorar".

Sprint Challenge

Urubatan Junior foi muito agressivo na largada, trocando tinta com o carro do pole Marcelo Tomasoni para avançar à liderança na tomada do S do Senna. Antonio Junqueira assumiu a terceira posição, com Cristian Mohr em quarto e Sadak Leite em quinto.

No Laranjinha, os carros de André Gaidzinski e Antonella Bassani tiveram contato, em incidente que envolveu também SangHo Kim.

Na volta 3, Mohr passou Junqueira, que conservava a liderança na Sport. Na Rookie, em 16º, Israel Salmen liderava.

Na volta 6, Tomasoni passou Urubatan na tomada do S do Senna. Urubatan tentou dar o troco e acabou deixando a porta aberta para Cristian Mohr avançar ao segundo lugar.

A dez minutos do final, Antonella Bassani mostrou grande recuperação, já correndo entre os dez melhores. Passou Miguel Mariotti e herdou outra posição com a parada de Gustavo Zanon, fechando a volta 10 em oitavo lugar.

A prova entrou em sua fase final com os pilotos do top5 separados por cerca de 1s entre si, liderados por Tomasoni. Em quarto, Junqueira liderava na Sport. Em 15º, Célio Brasil vinha em primeiro na Rookie.

Eis que na volta 13 Sadak Leite rodou no Bico de Pato, cedendo o último lugar do pódio geral para Junior Dinardi.

Na penúltima volta o pega da corrida era pelo sexto lugar, entre Sadak, Josimar e Antonella. O #66 segurou a posição, mas a estreante do carro #72 conseguiu superar o concorrente do carro #77.

Tomasoni confirmou a vitória, à frente de Mohr e Urubatan. Junqueira foi quarto, vencendo na Sport, com Junior Dinardi completando o pódio. Pela Rookie, Brasil venceu com 15º no geral.

“Foi muito bom!", disse Tomasoni. "Ano passado fiz cinco segundos lugares, batalhei muito, o carro tava muito legal. Urubatan largou muito bem por fora e me deixou a perna desfavorável, controlei a adrenalina para dar o troco no momento oportuno. O Mohr estava rápido também e valorizou a corrida, que foi muito disputada. Precisei me concentrar bastante e fico contente em começar com vitória”

Resultados das corridas de sábado:

Carrera Cup

1. #999 Nicolas Costa 27:54.358

2. #544 Marçal Muller +3.523

3. #7 Miguel Paludo +3.854

4. #8 Werner Neugebauer +4.288

5. #1 Alceu Feldmann +4.893

6. #70 Lucas Salles* +8.026

7. #88 Georgios Frangulis* +9.018

8. #29 Rodrigo Mello +9.135

9. #888 Lineu Pires* +12.128

10. #199 Nelson Marcondes* +14.338

11. #555 Ayman Darwich* +14.421

12. #800 Raijan Mascarello* +20.788

13. #77 Francisco Horta* +22.836

14. #9 Edu Guedes** +30.834

15. #17 Ricardo Fontanari* +32.396

16. #121 João Barbosa** +35.763

17. #87 Nelson Monteiro* +44.215

18. #44 Gustavo Farah** +44.674

19. #33 Bruno Campos** +47.966

20. #25 Paulo Sousa** +50.692

21. #99 Nasser Aboultaif** +53.824

22. #74 Piero Cifali** +55.163

23. #85 Eduardo Menossi* +1:00.321

DNF

#3 Franco Giaffone*

#80 Rouman Ziemkiewicz*

#56 Peter Ferter*

*Sport

**Rookie

Sprint Challenge

1. #5 Marcelo Tomasoni 26:58.853

2. #3 Cristian Mohr +1.582

3. #1 Urubatan Junior +5.412

4. #16 Antonio Junqueira* +16.367

5. #002 Junior Dinardi* +21.999

6. #66 Sadak Leite* +22.771

7. #72 Antonella Bassani +22.926

8. #77 Josimar Junior +23.674

9. #21 Miguel Mariotti +30.190

10. #57 Ramon Alcaraz* +30.870

11. #100 Seba Malucelli* +30.976

12. #15 Artur Ramos* +32.532

13. #71 SangHo Kim* +35.152

14. #19 Walter Lester* +42.125

15. #139 Célio Brasil** +50.066

16. #133 Israel Salmen** +1:13.854

17. #7 Luiz Souza** -1 volta

18. #51 Americo Lanzoni -1 volta

DNF

#33 Gustavo Zanon*

#38 Eric Santos**

#14 Andre Gaidzinksi*

*Sport

*Rookie

Classificação dos Campeonatos

Carrera Cup

1. #999 Nicolas Costa 28 pontos

2. #544 Marçal Muller 25

3. #7 Miguel Paludo 23

4. #8 Werner Neugebauer 21

5. #1 Alceu Feldmann 19

6. #70 Lucas Salles 17

7. #88 Georgios Frangulis 16

8. #29 Rodrigo Mello 15

9. #888 Lineu Pires 14

10. #199 Nelson Marcondes 13

11. #555 Ayman Darwich 12

12. #800 Raijan Mascarello 11

13. #77 Francisco Horta 10

14. #9 Edu Guedes 9

15. #17 Ricardo Fontanari 8

16. #121 João Barbosa 7

17. #87 Nelson Monteiro 6

18. #44 Gustavo Farah 5

19. #33 Bruno Campos 4

20. #25 Paulo Sousa 3

Carrera Sport

1. #70 Lucas Salles 18

2. #88 Georgios Frangulis 15

3. #888 Lineu Pires 13

4. #199 Nelson Marcondes 11

5. #555 Ayman Darwich 9

6. #800 Raijan Mascarello 7

7. #77 Francisco Horta 6

8. #17 Ricardo Fontanari 5

9. #87 Nelson Monteiro 4

10. #85 Eduardo Menossi 3

Carrera Rookie

1. #9 Edu Guedes 18

2. #121 João Barbosa 15

3. #44 Gustavo Farah 13

4. #33 Bruno Campos 11

5. #25 Paulo Sousa 9

6. #99 Nasser Aboultaif 7

7. #74 Piero Cifali 6

Sprint Challenge

1. #5 Marcelo Tomasoni 28

2. #3 Cristian Mohr 25

3. #1 Urubatan Junior 23

4. #16 Antonio Junqueira 21

5. #002 Junior Dinardi 19

6. #66 Sadak Leite 17

7. #72 Antonella Bassani 16

8. #77 Josimar Junior 15

9. #21 Miguel Mariotti 14

10. #57 Ramon Alcaraz 13

11. #100 Seba Malucelli 12

12. #15 Artur Ramos 11

13. #71 SangHo Kim 10

14. #19 Walter Lester 9

15. #139 Célio Brasil 8

16. #133 Israel Salmen 7

17. #7 Luiz Souza 6

18. #51 Americo Lanzoni 5

Challenge Sport

1. #16 Antonio Junqueira 18

2. #002 Junior Dinardi 15

3. #66 Sadak Leite 13

4. #57 Ramon Alcaraz 11

5. #100 Seba Malucelli 9

6. #15 Artur Ramos 7

7. #71 SangHo Kim 6

8. #19 Walter Lester 5

9. #139 Célio Brasil 4

10. #133 Israel Salmen 3

Challenge Rookie

1. #139 Célio Brasil 18

2. #133 Israel Salmen 15

3. #7 Luiz Souza 13

4. #51 Americo Lanzoni 11

Porsche Cup – Etapa 1 – Interlagos:

Domingo, 5 de março

14:40 – 15:08 – Corrida 2 – Carrera Cup

15:16 – 15:44 – Corrida 2 – Sprint Challenge

