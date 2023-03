Carregar reprodutor de áudio

A temporada de 2023 da Porsche Cup começou com um segundo lugar para Marçal Müller e a Farben em Interlagos. O representante da marca de tinta automotiva oficial da categoria soube aproveitar os momentos da movimentada corrida em São Paulo para retomar sua posição inaugural e terminar a corrida em P2.

O piloto do carro #544 se manteve por toda a corrida na briga pelas primeiras posições e aproveitou do melhor momento de seu equipamento para assumir a segunda posição nos giros finais e receber a quadriculada.

Partindo da segunda posição do grid, Müller tentou o ataque sobre o líder Nicolas Costa na entrada do “S” do Senna, mas ficou na parte suja da pista e caiu para a terceira posição. Na sequência fez uma linda ultrapassagem por fora sobre Costa na saída do Pinheirinho e reassumiu a segunda posição.

A briga era intensa, Marçal ainda tentou assumir a ponta que era de Werner Neugebauer, mas caiu para o terceiro lugar na terceira volta. A partir deste momento os pilotos se estabilizaram em suas posições e o piloto Farben se mantinha próximo de Neugebauer e Costa.

Na sétima volta, passou a ser pressionado por Miguel Paludo, o piloto Farben se defendia de todas as formas e com muita habilidade mantinha o terceiro posto.

Nas voltas finais, Müller se aproximou novamente do segundo colocado. No último giro colocou por fora na curva do lago e finalizou a ultrapassagem tocando porta com Werner Neugebauer na curva do laranjinha, recebendo a bandeira quadriculada na segunda posição.

“Uma corrida muito intensa, cheia de ultrapassagens", disse Müller. "Errei um pouco o setup do carro para a prova e precisei reeducar a pilotagem durante a prova e ir para cima no final. Consegui me recuperar do começo difícil e do toque na largada, para terminar em segundo no geral com a ultrapassagem no final".

Müller e a Farben partem para a segunda prova do fim de semana neste domingo, com a inversão de grid o gaúcho de Novo Hamburgo largará da sexta posição.

As atividades de pista da Porsche Cup têm transmissão ao vivo de Band e Sportv, além das mídias sociais da categoria.

Porsche Cup – Etapa 1 – Interlagos:

Domingo, 5 de março

14:35 – 15:03 – Corrida 2 – Carrera Cup

Drive To Survive: erros e acertos da 5ª temporada da série da F1. Cadê Interlagos e Vettel?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast: Ferrari renovada, Mercedes melhor e Red Bull bem? Que F1 teremos em 2023? Your browser does not support the audio element. ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music