A temporada 2023 da Porsche Cup teve início neste sábado (4) com a disputa da primeira corrida da rodada dupla de abertura do campeonato no autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Na categoria Sprint Challenge, com 21 carros no grid e muita competitividade, Marcelo Tomasoni foi o nome do dia. O piloto largou da pole position e conquistou sua primeira vitória, com mais de 1,5 segundo de vantagem para o segundo colocado, o piloto Cristian Mohr.

O terceiro lugar na prova ficou com o Urubatan Júnior. Antonio Junqueira, em quarto, e Júnior Dinardi, em quinto, completaram o pódio.

A vitória de Tomasoni foi construída desde os primeiros treinos, onde o piloto esteve sempre entre os mais velozes com o Porsche #5.

Na manhã deste sábado, ele fez o melhor tempo na primeira parte da tomada de tempos e garantiu a pole position (1min39s532) – a terceira da carreira – na sessão final, que reuniu os top 10 e foi desafiadora para os pilotos em virtude da chuva que caía no momento no circuito paulista.

Na disputa da prova, já com pista seca, Tomasoni chegou a ser ultrapassado por Urubatan, após a largada, mas manteve a pressão no adversário para retomar a ponta na sexta das 16 voltas disputadas. Dali em diante, o piloto foi abrindo vantagem até cruzar a linha de chegada. Tomasoni também registrou a melhor volta da corrida (1min40s092).

A vitória veio coroar um momento especial para o piloto, que no ano passado foi seis vezes ao pódio, sendo cinco segundos lugares, e terminou a temporada em terceiro lugar.

“No ano passado, foram cinco segundos lugares. Então, já faz um tempo que estávamos perto desta vitória. Batalhamos muito, o carro estava muito competitivo”, comemorou o piloto, que conta com o patrocínio da Ativa Investimentos e copatrocínio da DSM e Plant Power.

“O Urubatan largou muito bem, me deixou a parte de fora e tive de baixar a adrenalina e manter o foco, pois sabia que tínhamos carro para buscar e deu certo. O Mohr também estava rápido e acho que vai ser um ano sensacional”, continuou o piloto.

“É muito bom trabalhar tanto e ter um resultado como este. É uma batalha em cima de cada décimo e é o resultado de muito trabalho e muita paixão. Estou muito feliz”, completou Tomasoni, que antes da Porsche Cup já correu por outras importantes categorias, como Stock Car, Copa Petrobras de Marcas, Copa Clio e Copa Montana.

Neste domingo, os pilotos da Porsche Cup voltam à pista para a segunda corrida da Sprint Challenge, a partir das 15h15, com transmissão ao vivo do Motorsport.com.

O grid de largada da corrida foi definido pela ordem de chegada na primeira prova, mas com o sorteio para inversão do grid entre os oito primeiros. Como foi o vencedor, Tomasoni largará da oitava posição.

Confira os 10 primeiros na corrida 1 da Sprint Challenge:

1. Marcelo Tomasoni 16 voltas

2. Cristian Mohr a 1s582

3. Urubatan Junior a 5s412

4. Antonio Junqueira a 16s367

5. Junior Dinardi a 21s999

6. Sadak Leite a 22s771

7. Antonella Bassani a 22s926

8. Josimar Junior a 23s674

9. Miguel Mariotti a 30s190

10. Ramon Alcaraz a 30s870

Os 10 primeiros no campeonato:

1. Marcelo Tomasoni 28 pontos

2. Cristian Mohr 25

3. Urubatan Junior 23

4. Antonio Junqueira 21

5. Junior Dinardi 19

6. Sadak Leite 17

7. Antonella Bassani 16

8. Josimar Junior 15

9. Miguel Mariotti 14

10. Ramon Alcaraz 13

