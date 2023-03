Carregar reprodutor de áudio

A temporada 2023 da Porsche Cup Brasil, que tem início neste final de semana no Autódromo de Interlagos (SP), chega com grandes novidades no grid da Carrera Cup. A principal delas é a estreia do piloto Ricardo Fontanari na classe Sport.

A bordo do modelo Porsche GT3 Cup 992, o piloto do carro #17 terá o primeiro contato com o novo modelo já nesta quinta-feira (2) nas primeiras sessões de treino do ano válidas pela pré-temporada.

“Estou muito feliz com a oportunidade de competir na categoria principal nesta temporada. Será um ano repleto de aprendizado.” disse Ricardo Fontanari.

Para a temporada 2023, Fontanari segue com o apoio do piloto e coach Matheus Iorio: “Um ano de muito aprendizado pela frente na nova categoria, resultados advindos de um trabalho bem realizado e com muito amor e boa energia colocados em conjunto”, comentou.

As atividades de pista da abertura da temporada 2023 da Porsche Cup Brasil começaram com a pré-temporada na quinta-feira (02), e continuam nesta sexta com os primeiros treinos livres.

Drive to Survive: saiba quais são os pontos positivos e negativos da nova temporada

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #219 - Ferrari renovada, Mercedes melhor e Red Bull bem? Que F1 teremos em 2023? Your browser does not support the audio element. ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music