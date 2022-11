Carregar reprodutor de áudio

Georgios Frangulis viveu em Interlagos um final de semana que ficará marcado para sempre na memória. Dividindo suas atenções entre o paddock da Fórmula 1, com a OAKBERRY patrocinando a equipe HAAS e a Porsche Cup, em que Frangulis brigava pela terceira posição do campeonato na Carrera Sport.

A jornada dupla de Frangulis começou antes mesmo dos motores ligarem em Interlagos, os pilotos da HAAS fizeram uma visita ao escritório da OAKBERRY em São Paulo, em ação promocional com Pietro Fittipaldi, Kevin Magnussen e Mick Schumacher.

O primeiro dia de carros na pista trouxe a emoção de dividir a pista com a categoria rainha e de ver a HAAS cravar a pole-position para a Sprint Race em Interlagos. Na primeira corrida da OAKBERRY como patrocinadora da equipe norte-americana no GP de São Paulo, Frangulis presenciou dos boxes da equipe a primeira pole da história da HAAS.

O sábado trouxe para ‘Grego’ uma marca histórica, Frangulis completou 50 corridas na Porsche Carrera Cup, mas a marca não pode ser celebrada como ele esperava, envolvido em um forte acidente na primeira volta, ele teve que abandonar a prova antes mesmo de completar o giro inicial.

Já o domingo trouxe para Frangulis o pódio na corrida mais importante da temporada. O Grego terminou na quarta posição da Sport e subiu ao pódio da F1 em um fim de semana histórico para ele.

Com o resultado, Frangulis termina a primeira temporada dos "992" no Brasil na quarta posição da Carrera Cup Sport.

O próximo compromisso da OAK Racing Team é a decisão da Endurance Series, quando Frangulis recebe Cesar Ramos no #88 para disputar o título das corridas longas.

"Foi um fim de semana em que o nosso dia mais feliz foi na sexta e eu estava fora do carro, com a pole do Magnussen na primeira corrida no Brasil com OAKBERRY no carro da HAAS”, disse Frangulis. “Ninguém esperava isso, mas os planetas se alinharam e as coisas aconteceram assim.

“Fizemos um quali legal para as duas corridas, mas sábado tivemos aquele acidente na largada, o carro ficou bem destruído e eu machuquei um pouco o pé, mas a equipe da Cup conseguiu fazer mágica mais uma vez para deixar o carro inteiro, mas não estava ideal como estávamos acostumados, era um carro difícil.

“Consegui salvar um troféu no fim de semana da F1 no Brasil, na pista não foi o mais positivo da minha carreira, mas o fim de semana foi incrível pelo que vivemos na HAAS."

Veja como foi

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast Motorsport.com debate 'valor real' do GP no Brasil para a F1; ouça já ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music