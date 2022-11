Carregar reprodutor de áudio

Neste domingo, Leo Sanchez encerrou sua participação na temporada 2022 da Porsche Carrera Cup Rookie, no campeonato de Sprint, com o sétimo lugar na prova preliminar do GP São Paulo de Fórmula 1, em Interlagos.

O piloto partiu do oitavo lugar na classe Rookie e chegou a estar no top 5. No fim da prova um incidente envolvendo vários carros fizeram com que Sanchez recebesse a bandeira quadriculada em sétimo.

Com o resultado da oitava etapa, Leo encerra sua temporada de estreia no campeonato de sprint da Carrera, principal categoria da Porsche Cup, com o nono lugar na classe Rookie.

Bicampeão do campeonato de Endurance, na classe equivalente a atual Challenge Sport, Sanchez saltou para a Carrera em 2022. A adaptação não foi fácil, mas o piloto subiu no pódio da etapa inaugural, no Velocitta, com o terceiro lugar.

Além disso, o piloto conquistou um pódio em dupla com Átila Abreu na prova de Endurance em Termas de Río Hondo. Mostrando rápida adaptação ao bólido mais moderno e potente da categoria.

Ao longo do ano, Sanchez veio se adaptando ao novíssimo modelo 992 que competiu pela primeira vez nas pistas do Brasil e encerra a temporada de estreia nas provas de sprint da Carrera Rookie com dois pódios e muita experiência para 2023.

Leonardo Sanchez ainda compete em Interlagos no dia 03 de dezembro, pela etapa final da Porsche Endurance, o piloto recebe Átila Abreu para a disputa da corrida de 500 quilômetros.

“Este primeiro ano na Carrera foi difícil, sabíamos que precisaríamos nos adaptar ao novo carro e ao nível da principal categoria dentro da Porsche”, disse Leo. “Acho que tivemos um bom desempenho na primeira etapa, mas fui tocado algumas vezes no ano. Eu acho que eu pude entender bem o carro, ver onde eu poderia melhorar. Mas eu já sei onde temos que melhorar, agora é manter a cabeça no lugar e focar em brigar pelo campeonato do ano que vem.”

“Tenho certeza de que com este aprendizado em 2023 vamos ser protagonistas na Carrera. Nunca é fácil disputar um campeonato com piloto de tão alto nível, alguns deles com mais do que o dobro de tempo do que eu tenho nas pistas, isso faz com que o piloto não tenha margem de erro. A classificação é importantíssima na Carrera, por causa da paridade dos carros, mas eu estou conseguindo andar em um ritmo bom e este ajuste nas classificações vão ajudar muito e estou confiante par ao ano que vem.”

Veja como foi

