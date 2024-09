Praticamente um ano se passou desde a última vez que Fefo e Dudu Barrichello vestiram o mesmo macacão para acelerar o Porsche #111 na Endurance Challenge e pela primeira vez na temporada os irmãos voltam a dividir o cockpit no campeonato de corridas de longa duração dos carros de competição mais produzidos do planeta.

Fefo comanda pela primeira vez na temporada o Porsche 911 GT3 Cup da geração 992 apoiado pela Mahrte, afinal o piloto regular da Euroformula Open não participou da jornada no Estoril por compromissos com a categoria que é sua principal competição no ano. Em seu lugar, o primo Pipe Barrichello Bartz completou a tripulação ao lado de Dudu.

O titular da Stock Car já subiu ao pódio na empreitada portuguesa da categoria. E dividiu os degraus mais cobiçados do automobilismo com o pai, Rubens Barrichello, que venceu pela primeira vez na ocasião.

A dupla volta a um território conhecido: O Autódromo de Termas de Río Hondo, na Argentina. Em 2023 a dupla teve uma atuação digna de filme na prova de 300km. Depois de largar da 14ª posição, escalaram um estrelado pelotão em um carro difícil de ultrapassar para receber a bandeirada na segunda colocação.

O cronograma da segunda etapa de Endurance da temporada prevê treinos opcionais na sexta-feira para abrir o cronograma no traçado de 4.806m e 14 curvas. No sábado, dois treinos livres e a classificação para a corrida de 300 km ou 2h30 de duração do domingo.

"Chegamos agora na semana da Porsche e era um dos finais de semana que eu estava mais ansioso para chegar na temporada", comentou Fefo. "É um fim de semana muito gostoso, estou junto com minha família em um fim de semana de corridas, fazendo o que a gente mais gosta e em um carro que eu me sinto muito à vontade com meu estilo de guiada, as coisas saem muito naturalmente no Porsche para mim".

"Vamos em busca do campeonato, faz bastante tempo que não ando no carro, desde novembro, mas mesmo assim as expectativas são as melhores possíveis, estou muito grato mais uma vez pela oportunidade".

"Mais uma etapa de Porsche e desta vez o Fefo volta a dividir o carro comigo", disse Dudu. "O Pipe (Bartz) vez um ótimo trabalho em Portugal, mas agora o Fefo está de volta e nós vamos para cima. Muito bom poder dividir o carro de novo com o meu irmão, então vai ser um ótimo momento para estar com ele e aproveitar a companhia um do outro, afinal ele está morando em outro país ultimamente. Muito grato pela oportunidade que a Mahrte tem nos dado e vamos brigar pela vitória".

A Motorsport.tv Brasil transmite ao vivo toda a ação e a emoção da Porsche Cup em Termas de Río Hondo.

