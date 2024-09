Antonella Bassani e Leticia Bufoni estão de volta ao carro #72 da Mobil™ na Porsche Endurance Challenge. As duas pilotos da marca voltam a unir forças para o campeonato de corridas longas dos carros de competição mais produzidos do planeta após estreia no Estoril em junho.

E a dupla chega para a etapa em situações diferentes. Antonella Bassani já tem história e um histórico positivo no moderno traçado de 4.806m do noroeste argentino. Na temporada de 2023, a catarinense foi ao pódio duas vezes no campeonato de Sprint, com uma vitória e um segundo lugar, Bassani foi a maior pontuadora do último encontro da categoria com Termas de Río Hondo.

Já Leticia Bufoni, que faz sua temporada de estreia no automobilismo, enfrenta o veloz traçado pela primeira vez na carreira e sabe que a rápida adaptação pode colocar a dupla na disputa pela primeira vitória na Endurance Challenge.

As atividades de pista se iniciam na sexta-feira, com duas rondas de treinos opcionais. No sábado, o dia mais longo de pista, dois treinos livres e o classificatório para a corrida de domingo, que tem duração de 300 km ou 2:30.

"Muito feliz em voltar para Termas de Río Hondo, pista em que conquistei minha segunda vitória na Porsche Cup", disse Antonella. "Desta vez é uma etapa muito especial para mim, pois vou correr ao lado da Leticia Bufoni, minha companheira e estarmos representando o time Mobil1™. Tenho certeza que vai ser uma etapa muito divertida, estamos buscando cada vez mais o entrosamento e o resultado dentro das pistas".

"Treinamos muito fora da pista, ajudei a Leticia com os treinos de simulador e ela se esforçou muito para chegarmos bem em Termas e estarmos em condição de brigar por um pódio. Infelizmente tivemos alguns problemas com o carro no Estoril e chegamos nessa segunda etapa com a cabeça erguida e pensando em somar o maior número de pontos possíveis, além de brigar pelo pódio".

A Motorsport.tv Brasil exibe ao vivo toda a ação e emoção da etapa de Termas da Porsche Cup.

NORRIS COMANDA dia da F1, VERSTAPPEN PUNIDO; McLAREN na BRONCA e WILLIAMS faz campanha por COLAPINTO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Massa SINCERÃO: Raio-x da F1 24, Bortoleto e Alonso, PROCESSO de SINGAPURA-2008, Hamilton, ORDENS e mais; ouça

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!