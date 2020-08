Porsche Cup: categoria introduz Drive In na etapa de Interlagos

A etapa de Interlagos da Porsche Cup Brasil do último final de semana foi marcada por inovações fora das pistas.

Para se adequar aos novos tempos de pandemia, a categoria criou um sistema de Drive In para que os convidados pudessem ter a experiência de assistir uma prova da categoria de dentro da pista.

Ao chegar no autódromo o credenciado foi encaminhado ao Laranjinha, tradicional curva do traçado de Interlagos, estacionando o carro em um local próximo a pista.

Além da visão privilegiada do miolo do circuito, um telão com cerca de cinco metros de altura foi montado para que todos pudessem acompanhar o que acontece em toda pista.

Para criar uma sensação de conforto e informar o público sobre tudo que está acontecendo, o convidado podia sintonizar o rádio para escutar toda a narração da transmissão oficial da corrida.

Antes das corridas começarem aconteceu o “Track Day” em que você tinha a experiência de dar algumas voltas completas pelo mítico traçado de Interlagos.

Como se não bastasse, ainda foi possível realizar uma visitação aos boxes. Bastava entrar de carro pelo paddock, no horário marcado pela organização, passando com o carro por todos os boxes, deixando a experiência de ver um carro de corrida de perto mais completa.

Regina Franzé, gerente de marketing da Porsche falou sobre o novo modo de assistir corridas:

“Nesta etapa chamamos alguns convidados para viver essa experiência. Temos que nos adaptar ao novo normal e gerar experiências legais para quem curte a categoria sem colocar ninguém em risco. Estamos sempre pensando no melhor para o nosso público.”

O Drive in será feito nas demais etapas da Porsche Cup com os convidados da categoria.

Confira as imagens

Galeria Lista Drive In na Porsche Cup Brasil 1 / 10 Foto de: Luca Bassani Drive In na Porsche Cup Brasil 2 / 10 Foto de: Luca Bassani Drive In na Porsche Cup Brasil 3 / 10 Foto de: Luca Bassani Drive In na Porsche Cup Brasil 4 / 10 Foto de: Luca Bassani Drive In na Porsche Cup Brasil 5 / 10 Foto de: Luca Bassani Drive In na Porsche Cup Brasil 6 / 10 Foto de: Luca Bassani Drive In na Porsche Cup Brasil 7 / 10 Foto de: Luca Bassani Drive In na Porsche Cup Brasil 8 / 10 Foto de: Luca Bassani Drive In na Porsche Cup Brasil 9 / 10 Foto de: Luca Bassani Drive In na Porsche Cup Brasil 10 / 10 Foto de: Luca Bassani

Medida semelhante em Goiânia

O Drive In também foi visto na segunda etapa da Copa Truck, em Goiânia. No fim de semana, cada carro, com no máximo duas pessoas, pôde assistir as provas, tendo que respeitar as restrições impostas, como não sair do carro e evitar aglomerações.

“Passamos as últimas semanas pensando e conversando com as autoridades uma forma de fazer isso, pois o Autódromo é muito espaçoso e nos dá essa estrutura. O fã goiano de Copa Truck é um dos mais apaixonados do automobilismo e eles merecem esse presente. Sem contar que também existe a opção de fazer um drive thru pelos boxes, serem atendidos pelos pilotos e darem uma volta guiada na pista. Claro, tudo será feito respeitando um rígido protocolo de conduta para garantir a segurança de todos”, comentou Vanda Camacho, diretora-geral da Mais Brasil, organizadora da Copa Truck.

