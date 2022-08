Carregar reprodutor de áudio

Uma sexta-feira de gala para Enzo Elias na segunda corrida da etapa de Termas de Río Hondo, no norte da Argentina, da Porsche Cup. Mesmo com 30 quilos a mais de lastro, o piloto Farben fez uma corrida agressiva desde o sexto lugar na largada, com direito a várias ultrapassagens e conseguiu sua terceira vitória na temporada 2022 da Carrera Cup, 1s291 à frente de Rodrigo Mello, o segundo.

Maior vencedor da temporada até agora, Enzo subiu para o segundo lugar na classificação geral com 120 pontos, 20 apenas atrás do líder Marçal Müller, quarto colocado nesta sexta-feira em Termas de Río Hondo.

Após o segundo lugar na corrida de quinta-feira no Autódromo de Termas de Río Hondo, Enzo Elias alinhou na sexta posição do grid – por causa da inversão de sete postos sorteada após o pódio.

Logo na largada, o piloto do Porsche #72 já ganhou as posições de Lineu Pires e Pedro Aguiar. E ainda na primeira volta fez uma importante ultrapassagem para o campeonato ao superar o líder Marçal Müller e pular para terceiro na corrida.

No início da terceira volta, Enzo atacou novamente. Emparelhou com Lucas Salles na reta e ganhou a segunda posição na freada para a curva 5. A liderança parecia apenas uma questão de tempo. Na quinta passagem, o brasiliense tentou o ataque sobre Rodrigo Mello repetindo o script da ultrapassagem anterior, mas levou o troco.

A seis minutos do fim, a rodada de Gustavo Farah provocou a entrada do safety car. A corrida ficou neutralizada por cerca de três minutos. Na relargada, Enzo colocou de lado na curva 5 e conseguiu a ultrapassagem sobre Rodrigo Mello para assumir a liderança. Depois foi só administrar a vantagem para receber a bandeirada.

Agora, o brasiliense é o único piloto com três vitórias – Velocitta, Interlagos e Termas de Río Hondo – na temporada 2022 da Carrera Cup, em um ano de muito sucesso para o piloto Farben. Em fevereiro, o piloto Farben foi o convidado de Galid Osman na Corrida de Duplas da Stock Car, e venceu a segunda prova do dia com o carro #28 da equipe Shell V-Power.

“O Rodrigo fez um trabalho incrível, tenho de parabenizá-lo", disse Enzo. "Foi bem duro, esse carro é bem difícil de ultrapassar, é bem difícil de colocar. E eu sabia quem eram meus concorrentes ao título, então estava focando bastante nisso. Estava marcando eles. Ainda estava tendo aquela margem de cautela para não jogar tudo fora. Foram várias tentativas e eu sempre observando".

"Mas ali no final surgiu uma oportunidade um pouco mais clara e eu ataquei. Foi e a gente venceu. Aproxima ainda mais do campeonato, em que estamos sofrendo bastante ainda por causa da primeira etapa, mas parece que agora está praticamente tudo sanado e a gente vai brigar até o fim para levar esse título".

O próximo desafio do piloto do Porsche #73 em Termas de Río Hondo será a abertura da Endurance Series, onde correrá em dupla com Adroaldo Weisheimer. O sábado terá um treino livre às 15h30 (de Brasília). No domingo, a classificação será às 9h e a largada para os 300 km acontece às 13h05, com transmissão ao vivo pelo YouTube do Motorsport.com e no SporTV2.

Veja como foi a corrida 2 da etapa Sprint da Porsche Cup em Termas de Río Hondo:

