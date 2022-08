Carregar reprodutor de áudio

A Sprint Challenge da Porsche Cup encerrou a quarta etapa Sprint de 2022 com mais uma corrida movimentada em Termas de Río Hondo. A vitória ficou com Nelson Marcondes, que fez uma boa largada, avançando pelo pelotão e depois construindo uma diferença sólida para vencer.

Indo pelas classes, enquanto Marcondes foi o vencedor na Sprint Challenge, a principal, Miguel Mariotti foi o vencedor na Sprint Sport, enquanto na Sprint Rookie, o triunfo foi de Gustavo Zanon.

O sorteio após o fim da corrida de quinta-feira determinou a inversão dos seis primeiros colocados de ontem, alçando Vina Neves para a pole position da prova desta sexta-feira.

Na largada, Neves fechou como pode, segurando a ponta em cima de Marcondes, que ultrapassou Mauro ainda na primeira curva. E enquanto os líderes travavam uma disputa solo, abrindo diferença na frente, Mauro sofria pressão de Mohr. Mais atrás, Bottura era o líder da Sport em sétimo, enquanto Zanon, em oitavo, era o melhor colocado da Rookie.

Com cinco minutos de corrida, Marcondes conseguiu a ultrapassagem em cima de Neves, aproveitando seu ritmo melhor neste começo de prova para abrir diferença para os demais.

Pouco depois, o safety car precisou ser acionado, devido a uma confusão envolvendo Urubatan Júnior, Sadak Leite, Ramon Alcaraz, Ayman Darwich e Júnior Dinardi. Destes, apenas Leite conseguiu retornar à pista.

A prova foi retomada com pouco menos de 10 minutos ainda no relógio. Marcondes tratou de acelerar desde cedo para não dar chances aos rivais, enquanto Neves teve que se defender dos ataques de Mohr, com o piloto da #3 levando a melhor. Em sexto e sétimo, Mariotti e Bottura disputavam a liderança da Sport, enquanto na Rookie Zanon era o melhor colocado, em nono.

A cinco minutos do fim, Marcondes mantinha uma diferença para Mohr que variava entre 0s8 e 1s, tendo agora Mauro em terceiro. Vencedor da quinta, Mascarello já vinha em quarto, se aproveitando da confusão entre Neves e Tomasoni.

Com a diferença de Marcondes para Mohr se mantendo, os dois líderes já abriam mais de 3s para Mauro, que passava a sofrer pressão de Mascarello.

No final, Nelson Marcondes conseguiu abrir uma boa diferença para conseguir cruzar a linha de chegada em primeiro sem se preocupar com Cristian Mohr em segundo, enquanto Márcio Mauro foi o terceiro, segurando Raijan Mascarello até o último metro. Em quinto, Miguel Mariotti foi o vencedor na Sprint Sport, enquanto Gustavo Zanon levou a melhor na Sprint Rookie com a nona colocação.

A Porsche Cup retorna ao circuito de Termas de Río Hondo no sábado, já em preparação para a primeira etapa de Endurance da temporada 2022. No Motorsport.com, você acompanha a cobertura completa da Porsche Cup.

Confira o resultado final da corrida 2 da etapa Sprint da Sprint Challenge:

1 – Nelson Marcondes – SPRINT CHALLENGE

2 – Cristian Mohr – SPRINT CHALLENGE

3 – Márcio Mauro – SPRINT CHALLENGE

4 – Raijan Mascarello – SPRINT CHALLENGE

5 – Miguel Mariotti – SPRINT SPORT

6 – Ricardo Fontanari – SPRINT CHALLENGE

7 – Daniel Correa – SPRINT CHALLENGE

8 – Urubatan Júnior – SPRINT CHALLENGE

9 – Gustavo Zanon – SPRINT ROOKIE

10 – Josimar Júnior – SPRINT SPORT

11 – Guilherme Bottura – SPRINT SPORT

12 – Sadak Leite – SPRINT ROOKIE

13 – SangHo Kim – SPRINT ROOKIE

14 – André Gaidzinski – SPRINT SPORT

15 – Piero Cifali – SPRINT ROOKIE

16 – Vina Neves – SPRINT CHALLENGE

17 – Marcelo Tomasoni – SPRINT CHALLENGE

18 – Nasser Aboultaif – SPRINT ROOKIE

19 – Marco Billi – SPRINT CHALLENGE

20 – Junior Dinardi – SPRINT ROOKIE

21 – Ayman Darwich – SPRINT CHALLENGE

22 – Ramon Alcaraz – SPRINT SPORT

Veja como foi a corrida 2 da etapa Sprint da Porsche Cup em Termas de Río Hondo:

