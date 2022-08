Carregar reprodutor de áudio

A Sprint Challenge fechou a quinta-feira da Porsche Cup em Termas de Río Hondo, na Argentina, com a primeira corrida do fim de semana. E na prova, a primeira válida pela etapa Sprint, Raijan Mascarello entregou uma boa performance para converter a pole em vitória.

Indo pelas classes, enquanto Mascarello foi o vencedor na Sprint Challenge, a principal, Gustavo Zanon foi o vencedor tanto na Sprint Sport quanto na Sprint Rookie, já que os pilotos da Rookie também competem na Sport.

Na largada, Mascarello saiu bem, conseguindo segurar as tentativas de ataque de Marcondes, mas o piloto do carro #199 acabou errando o ponto de frenagem antes do fim da primeira volta, caindo de segundo para 12º, permitindo que Raijan abrisse uma boa distância. Enquanto isso, o líder do campeonato, Ayman Darwich, voou pelo grid, subindo de 14º para terceiro em apenas um giro.

O safety car precisou ser acionado com 21 minutos ainda no relógio, devido a uma grande quantidade de detritos na pista após uma confusão envolvendo André Gaidzinski, Urubatan Júnior, Marco Billi e Sadak Leite.

A prova foi reiniciada com 16 minutos ainda no relógio. Raijan teve mais uma boa saída, sem dar espaço para Tomasoni atacar, enquanto Darwich buscava se aproximar em busca da segunda posição. Mas, aos poucos, Tomasoni começou a se aproximar, baixando a diferença de 1s para 0s6.

Em meio a uma briga intensa pela terceira posição, Darwich e Correa acabaram se envolvendo em um toque. O replay mostrou que Correa acabou fechando demais a curva, sem deixar espaço para o rival. Os problemas de Ayman beneficiavam especialmente o líder da prova, Mascarello, que poderia assumir a liderança da Sprint.

A dez minutos do fim, Mascarello seguia na ponta, abrindo 1s4 para Tomasoni. Em terceiro, mas a 5s de distância, estava Mohr, com Mauro e Marcondes em sua cola.

Em sexto, Josimar Júnior era o melhor colocado da Sport, mas acabou abandonando em seguida com um estouro no pneu, deixando Guilherme Bottura como o primeiro da classe. Entre os Rookies, Zanon era o líder, em sétimo.

Liderando de ponta a ponta, Raijan Mascarello fez uma prova controlada para converter sua pole em vitória, com quase 3s de vantagem para Marcelo Tomasoni, enquanto Christian Mohr foi o terceiro. E por terminar à frente de todos os pilotos da Sport, Gustavo Zanon sai com uma vitória dupla, tanto na Sprint Sport quanto na Sprint Rookie.

O grid da Sprint Challenge volta à pista de Termas de Río Hondo na sexta-feira para a segunda corrida da etapa sprint. A transmissão começa às 13h30, com transmissão do Motorsport.com. Não perca!

Confira o resultado da corrida 1 da etapa Sprint da Sprint Challenge em Termas de Río Hondo:

1 – Raijan Mascarello – SPRINT CHALLENGE

2 – Marcelo Tomasoni – SPRINT CHALLENGE

3 – Cristian Mohr – SPRINT CHALLENGE

4 – Nelson Marcondes – SPRINT CHALLENGE

5 – Márcio Mauro – SPRINT CHALLENGE

6 – Vina Neves – SPRINT CHALLENGE

7 – Gustavo Zanon – SPRINT ROOKIE

8 – Guilherme Bottura – SPRINT SPORT

9 – Miguel Mariotti – SPRINT SPORT

10 – SangHo Kim – SPRINT ROOKIE

11 – Ramon Alcaraz – SPRINT SPORT

12 – Nasser Aboultaif – SPRINT ROOKIE

13 – Júnior Dinardi – SPRINT ROOKIE

14 – Piero Cifali – SPRINT ROOKIE

15 – Marco Billi – SPRINT SPORT

16 – Ricardo Fontanari – SPRINT CHALLENGE

17 – Josimar Júnior – SPRINT SPORT

18 – Daniel Correa – SPRINT CHALLENGE

19 – Ayman Darwich – SPRINT CHALLENGE

20 – Urubatan Júnior – SPRINT CHALLENGE

21 – Sadak Leite – SPRINT ROOKIE

22 – André Gaidzinski – SPRINT SPORT

Veja como foi a corrida 1 da etapa Sprint da Porsche Cup em Termas de Río Hondo:

