Em Goiânia, Paludo vence pela 1ª vez no ano na Porsche Cup

O campeão voltou.

Com direito a uma formidável largada em Goiânia, Miguel Paludo venceu a corrida de abertura da Porsche Cup C6 Bank Mastercard. Foi a primeira vitória do heptacampeão da Carrera Cup com os novos carros da geração 992, que estrearam em abril justamente na pista da capital goiana.

O gaúcho controlou bem o assédio de Enzo Elias, que pressionou bastante na primeira metade da prova, mas acabou administrando a segunda posição que lhe era favorável na luta pelo campeonato. O brasiliense segue vice-líder na pontuação, mas reduziu de 20 para 12 tentos a desvantagem para Marçal Müller.

Na Sprint Challenge também houve um vencedor inédito –não apenas na temporada, como na história da categoria dos carros de competição mais produzidos no mundo. Josimar Junior fez valer a vantagem de partir da pole, não se complicou quando concorrentes queimaram a largada, voltou para o primeiro lugar e triunfou também na classe Sport.

A corrida foi marcada pelo final antecipado, após contato do carro #199 com a barreira de pneus na área de escape da curva 2 danificar o guard rail.

Nos pontos, Raijan Mascarello segue na liderança, ampliando de 14 para 19 pontos sua margem sobre Cristian Mohr.

As corridas de domingo não terão grid invertido. Ainda no sábado pela manhã foram realizadas tomadas de tempo dedicadas para as provas finais, que terão pole position de Rodrigo Mello (Carrera Cup) e Mascarello (Sprint Challenge).

A programação tem início às 13h10, com transmissão ao vivo de Band, canais Sportv e canais oficiais da Porsche Cup C6 Bank Mastercard em mídias sociais.

As Corridas de sábado da Porsche Cup

Carrera Cup

Paludo foi o destaque da largada saltando de quinto para a liderança por dentro, favorecido também pelo fato de Rodrigo Mello ter entrado no box e deixado vaga a terceira posição no grid. O pole Werner Neugebauer ficou no meio do 3-wide e contornou a primeira curva em segundo, mas logo foi ultrapassado por Enzo Elias na tomada da curva 3. Lucas Salles também fez belo salto, de sétimo para quarto.

No fim da primeira volta o top5 tinha Paludo, Enzo, Werner, Salles e Pedro Aguiar. Na segunda passagem, Aguiar superou Salles, que sustentava a liderança na classe Sport com o quinto lugar. Em 11º, Nelson Monteiro liderava na Rookie e logo acabou favorecido também por contato entre Leo Sanchez e Lineu Pires, que tirou da prova o carro #888, líder do campeonato na classe.

Na nona volta, em disputa antes da curva zero, Rouman Ziemkiewicz e Monteiro fizeram contato. O safety-car foi imediatamente acionado para resgate dos carros. Alheio à confusão, Edu Guedes assumiu a liderança na classe Rookie, com o 13º lugar no geral.

A relargada veio na volta 11, com Enzo determinado a desafiar Paludo pelo primeiro lugar. Mas o nome do reinício da prova foi Alceu Feldmann, saltando de sexto para quarto lugar ao ultrapassar Salles e Aguiar. Infelizmente porém o carro #1 foi forçado a recolher a três voltas da bandeirada.

Renan Pizii também foi muito combativo na segunda metade da prova, avançando para quinto lugar com autoridade.

Na volta final, Müller conquistou três posições, saltando de nono para sexto. Foi sua primeira corrida fora do pódio em 2022.

Franco Giaffone atacou Salles na volta final e os carros tiveram contato. O #70 rodou e o #3 venceu na Sport com o oitavo lugar no geral. Eduardo Menossi e Georgios Frangulis vieram logo a seguir. Em 11º, Edu Guedes ganhou na Rookie, com Bruno Campos em segundo e João Barbosa em terceiro.

Sprint Challenge

A largada foi confusa, com alguns carros saindo do alinhamento antes do apagar das luzes. Vina Neves saltou para a liderança, com o pole Josimar Junior em segundo e Urubatan Junior em terceiro. Marcello Tomasoni e Guilherme Bottura completavam o top5.

A direção de prova anunciou punições para os carros #20 e #1 por queima de largada. Josimar sequer esperou Vina Neves cumprir a sanção e tratou de mergulhar por dentro na curva 1 para retomar a liderança, tanto na classe Sport quanto no geral. Com os drive-thrus realizados, Tomasoni assumiu o segundo lugar, Bottura o terceiro, Miguel Mariotti o quarto e Raijan Mascarello o quinto posto.

Na volta 9, Daniel Correa, Marcio Mauro e Caio Castro disputavam o sexto lugar. Logo atrás, Nelson Marcondes saiu da pista em alta velocidade na curva 2 e atingiu a área de escape com violência. A barreira de pneus e o guard rail ficaram danificados, e o safety-car foi imediatamente acionado.

Depois de quatro passagens atrás do carro de segurança, foi acionada a bandeira quadriculada para selar a primeira vitória de Josimar Junior, que triunfo também na classe Sport. Em nono, Gustavo Zanon venceu mais uma vez na Rookie.

O que eles disseram:

“Tem que continuar trabalhando duro, é isso que a gente faz. Tivemos vários perrengues mas achamos a velocidade na Argentina. Não era o que esperava nos treinos, mas consegui uma boa largada e viemos em ritmo de quali, com o Enzo e o Werner muito fortes. Venci corrida em todas as temporadas que fiz na Porsche Cup e queria muito essa vitória, especialmente diante dos 50 clientes da BRANDT que estão aqui hoje”

Miguel Paludo

“Foi um dia muito bom. Essa pista é maravilhosa. Fiz aqui minha estreia e foi inesquecível e hoje é mais um dia para ficar na memória. Estamos na luta pelo título na categoria Sport e no meu primeiro pódio no geral já foi em primeiro lugar”

Josimar Junior

“Foi bem intenso. O calor de Goiânia nunca dá trégua para a gente e o Miguel conseguiu uma largada espetacular. Eu não esperava. Achei que era eu e o Werner ali. Daí consegui passar o Werner. Sabia que P2 era importante, pois o Marçal estava mais atrás. Mas mesmo assim, no campeonato com descartes assumi a liderança e no fim do ano é isso que vale. Parabéns ao Miguel, um grande campeão, e ao Werner pela bela disputa no início. Amanhã vamos com tudo”

Enzo Elias

“Larguei um pouco mal, pulei bem, mas coloquei a quarta cedo. Estava preocupado com o Enzo, quando vi o Miguel já não tinha o que fazer. O Enzo me passou na entrada da curva 2. É um carro rápido, com um downforce muito bom. Todos estavam rápidos, em um ritmo parecido, então largar bem e em uma boa posição é fundamental.”

Werner Neugebauer

“Que susto! Realmente não sei o que aconteceu. Não tinha ninguém perto de mim, nem na frente nem atrás. E não fiz nada de diferente. A impressão que tenho é que deu algo errado na parte dianteira direita, suspensão ou pneu. Mas o carro na curva 2 estava em pé trancado, escutei um barulho no carro e virei passageiro. A sorte que pegou no pneu e no guard rail e dissipou bem a energia. Não foi uma pancada seca. Fora o susto, está tudo bem”

Nelson Marcondes

"Cheguei bem na quinta-feira, treinando bem! No quali não consegui encaixar, tive dois qualis bem abaixo. Sabia que o ritmo era bom, consegui desviar dos acidentes e escalar bem. Foi uma ótima corrida e vamos ver o que temos para amanhã."

Eduardo Menossi

“O dia começou muito bem, muito consistentes nos qualis e vamos largar em terceiro nos dois dias. O ritmo está aqui, mas o entrevero com o Nelsão dificultou tudo, acabei rodando naquele momento, conseguimos escalar bem e o safety colocou a gente de volta na disputa por pódio. Consegui boas ultrapassagens e chegar em P3 da categoria, que foi de onde largamos, terminamos no lugar onde a gente começou. Feliz com o desempenho, chegamos a ficar em último há 20 segundos do penúltimo e conseguimos recuperar. Feliz e vamos com tudo amanhã, largando novamente de P3 da classe e de P13 geral.”

Georgios Frangulis

“Uma judiação, a demora na punição dos que queimaram a largada nos segurou um pouco. Estávamos com bom ritmo, o safety do Nelson complicou um pouco a corrida, ainda bem que ele está bem, mas dava para brigar pela vitória.”

Marcelo Tomasoni

“Foi uma boa prova, o começo é sempre tumultuado, perdi um pouco de ritmo no começo, mas consegui recuperar e chegar na galera que estava na minha frente. Feliz com o resultado e quem sabe a gente consiga repetir isso amanhã.”

Gustavo Zanon

“Foi ótimo esse segundo lugar pensando no campeonato. Não da pra pensar sempre em vencer, mas pontuar bem. Amanhã largamos um pouquinho mais pro fundo, mas em primeiro da classe, então da para pensar na vitória.”

Guilherme Bottura

"Foi emocionante, não fiz um bom quali ontem, o carro não estava legal. Sai de último na classe e consegui passar quatro pessoas! Amanhã tem mais luta."

Nasser Aboultaif

Resultados Porsche Cup C6 Bank Mastercard – Etapa 6 – Corrida 1:

Carrera Cup

1. #7 Miguel Paludo 27:44.323

2. #73 Enzo Elias +0.750

3. #8 Werner Neugebauer +1.556

4. #20 Pedro Aguiar +4.662

5. #16 Renan Pizii +8.257

6. #544 Marçal Muller +11.042

7. #26 Christian Hahn +11.655

8. #3 Franco Giaffone* +14.806

9. #85 Eduardo Menossi* +16.913

10. #88 Georgios Frangulis* +17.526

11. #9 Edu Guedes** +19.068

12. #33 Bruno Campos** +19.368

13. #77 Francisco Horta* +20.706

14. #121 João Barbosa** +20.950

15. #44 Gustavo Farah** +26.905

16. #25 Paulo Sousa** +31.192

17.#70 Lucas Salles* +36.896

18. #1 Alceu Feldmann -3 voltas

DNF

#116 Marcelo Hahn* -9 voltas

#87 Nelson Monteiro** -11 voltas

#80 Rouman Ziemkiewicz* -12 voltas

#888 Lineu Pires** -19 voltas

#29 Rodrigo Mello

DQ

#17 Leonardo Sanchez**

*Sport

**Rookie

Sprint Challenge

1. #77 Josimar Junior* 20:14.378

2. #5 Marcelo Tomasoni +1.532

3. #117 Guilherme Bottura* +2.142

4. #21 Miguel Mariotti* +2.966

5. #80 Raijan Mascarello +3.880

6. #69 Daniel Correa +4.421

7. #11 Marcio Mauro +4.975

8. #3 Cristian Mohr +5.960

9. #33 Gustavo Zanon** +6.805

10. #14 Andre Gaidzinski* +7.456

11. #58 Claudio Simão* +8.909

12. #55 Ramon Alcaraz* +9.471

13. #99 Nasser Aboultaif** +9.694

14.#71 SangHo Kim** +11.370

15. #74 Piero Cifali** +11.853

16. #002 Junior Dinardi** +13.307

17. #1 Urubatan Junior +14.536

18. #20 Vina Neves +32.826

19. #22 Caio Castro -1 volta

DNF

#199 Nelson Marcondes -4 voltas

#17 Ricardo Fontanari -4 voltas

#555 Ayman Darwich -4 voltas

*Sport

**Rookie

Classificação da Porsche Cup:

Carrera Cup

1. #544 Marçal Muller, 152 pontos

2. #73 Enzo Elias, 140

3. #7 Miguel Paludo, 115

4. #26 Christian Hahn, 114

5. #20 Pedro Aguiar, 113

6. #1 Alceu Feldmann, 98

7. #8 Werner Neugebauer, 85

8. #16 Renan Pizii, 82

9. #70 Lucas Salles, 72

10. #3 Franco Giaffone, 63

11. #888 Lineu Pires, 51

12. #29 Rodrigo Mello, 40

13. #87 Nelson Monteiro, 39

14. #80 Rouman Ziemkiewicz, 25

#88 Georgios Frangulis, 25

16. #85 Eduardo Menossi, 23

17. #77 Francisco Horta, 19

18. #116 Marcelo Hahn, 18

19. #33 Bruno Campos, 14

20. #5 Sylvio de Barros, 11

21. #9 Edu Guedes, 6

22. #17 Leonardo Sanchez, 5

#121 João Barbosa, 5

24. #44 Gustavo Farah, 3

25. #25 Paulo Sousa, 2

Carrera Cup Sport

1. #70 Lucas Salles, 84 pontos

2. #3 Franco Giaffone, 78

3. #85 Eduardo Menossi, 48

4. #88 Georgios Frangulis, 47

5. #77 Francisco Horta, 44

6. #80 Rouman Ziemkiewicz, 40

7. #116 Marcelo Hahn, 26

Carrera Cup Rookie

1. #888 Lineu Pires, 80 pontos

2. #87 Nelson Monteiro, 70

3. #33 Bruno Campos, 61

4. #9 Edu Guedes, 44

5. #121 João Barbosa, 40

6. #5 Sylvio de Barros, 33

7. #44 Gustavo Farah, 31

8. #25 Paulo Sousa, 28

9. #17 Leonardo Sanchez, 22

Sprint Challenge

1. #80 Raijan Mascarello, 120 pontos

2. #3 Cristian Mohr, 113

3. #5 Marcelo Tomasoni, 97

4. #199 Nelson Marcondes, 95

5. #555 Ayman Darwich, 83

6. #117 Guilherme Bottura, 82

7. #69 Daniel Correa, 79

8. #1 Urubatan Junior, 78

9. #77 Josimar Junior, 65

10. #20 Vina Neves, 59

#11 Márcio Mauro, 57

12. #55 Ramon Alcaraz, 52

13. #17 Ricardo Fontanari, 46

14. #33 Gustavo Zanon, 45

15. #22 Caio Castro, 44

#14 André Gaidzinski, 44

#21 Miguel Mariotti, 44

18. #71 SangHo Kim, 30

19. #7 Piero Cifali, 21

#99 Nasser Aboultaif, 21

21. #58 Cláudio Simão, 16

22. #2 Junior Dinardi, 9

23. #66 Sadak Leite, 5

24. #83 Marco Billi, 2

25. #78 Rafael Cardoso, 0

#52 Beto Posses, 0

Sprint Challenge Sport

1. #117 Guilherme Bottura, 75 pontos

2. #77 Josimar Junior, 58

3. #55 Ramon Alcaraz, 52

#33 Gustavo Zanon, 52

5. #14 André Gaidzinski, 47

6. #21 Miguel Mariotti, 35

7. #71 SangHo Kim, 29

8. #7 Piero Cifali, 23

#99 Nasser Aboultaif, 23

10. #58 Cláudio Simão, 13

11. #2 Junior Dinardi, 7

12. #78 Rafael Cardoso, 4

#66 Sadak Leite, 4

14. #52 Beto Posses, 0

Sprint Challenge Rookie

1. #33 Gustavo Zanon, 83 pontos

2. #7 Piero Cifali, 64

3. #71 SangHo Kim, 62

4. #99 Nasser Aboultaif, 48

5. #2 Junior Dinardi, 18

6. #78 Rafael Cardoso, 8

#66 Sadak Leite, 8

Porsche Cup C6 Bank Mastercard – Etapa 6 – Goiânia:

Domingo, 9 de outubro de 2022

13:10 – Corrida 2 – Carrera Cup

13:49 – Corrida 2 – Sprint Challenge

Veja como foram as corridas de sábado da Porsche Cup em Goiânia:

Que punições RBR e Aston podem tomar caso tenham violado teto de gastos da F1?

