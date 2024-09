Porsche Cup: Collet e Menossi lideram TL em Rio Hondo

Neste sábado (21), os pilotos da Porsche Cup Carrera tiveram a primeira oportunidade de fazer testes em Rio Hondo, na Argentina. O primeiro treino livre foi marcado pela liderança da dupla de Caio Collet e Eduardo Menossi pela categoria Rookie.

As duplas tiveram a chance de testarem a pista e entenderem como os carros se comportavam. Aos 15 minutos, William Freire e Chico Horta, pela Sport, estavam na liderança, seguidos por Rubens Barrichello e Wilson Neugebauer.

Na 12° volta, Caio Collet e Eduardo Menossi lideravam pela Rookie e se mantiveram assim até o fim, surpreendendo com o talento da classe de 'entrada' na categoria. Eles foram seguidos por Horta e Freire e Marcos Gomes e Sebá Malucelli fechando o top 3.

