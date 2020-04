Para um piloto que está fazendo sua estreia pela Carrera Cup neste final de semana em Interlagos, Enzo Elias teve uma performance de impressionar. Liderou o treino livre e, depois, três segundos lugares, na classificação e nas duas corridas deste sábado, competindo com pilotos que já têm bastante experiência no campeonato. O brasiliense, que é o atual campeão da GT3 Cup, de carros com motores 3.8, fez sua transição para a categoria principal da Porsche Cup este ano.

O final de semana de Enzo não foi dos mais tranquilos. O piloto teve problemas com o carro no início do final de semana e, com isso, não teve muito tempo para treinar com os novos apêndices aerodinâmicos introduzidos pela Porsche nesta temporada. Mas, no final, ele afirma estar feliz com o que conquistou.

"Achei muito bom o fim de semana, estou muito feliz com a equipe, tivemos muito pouco tempo em ajustar tudo, estou muito contente com eles, que fizeram um trabalho sensacional".

Enzo ainda sai de Interlagos com a liderança da Carrera Cup, empatado com Miguel Paludo, que conseguiu uma vitória e um terceiro lugar nas corridas deste sábado. Para o brasiliense, esse é um ótimo resultado, considerando os problemas que teve no carro.

"Dois segundos lugares não é nada mal, muito menos a liderança do campeonato com todos esses problemas no meio do caminho. Estou muito feliz, a gente ainda vai ajustar algumas coisas para ter mais velocidade, mas vamos trabalhar para manter essa liderança".