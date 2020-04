Alceu Feldmann fechou o final de semana do melhor jeito possível: com a vitória na Corrida 2 da Carrera Cup, sua primeira na Porsche Cup. Até então, o piloto, nascido em Santa Catarina, vinha no meio do pelotão entre os treinos livres, classificatório e a Corrida 1, devido a um problema com o câmbio. Mas o quinto lugar na primeira etapa deixou o terreno pronto para uma grande performance na corrida da tarde.

Feldmann teve uma grande largada e, antes do final do S do Senna, já havia ultrapassado o pole da Corrida 2, Pedro Boesel. Dali em diante, nenhum outro piloto conseguiu travar uma luta pela liderança da prova, terminando 1s2 a frente do segundo colocado, Enzo Elias.

Feldmann fez uma grande preparação para essa temporada, incluindo treinos físicos que levaram o piloto a perder vários quilos. O piloto contou um pouco sobre como foi o seu final de semana em Interlagos.

"Na verdade, eu me preparei bastante, emagreci uns cinco quilos e treinei muito. Mas tudo isso não adianta tanto, quebrou meu câmbio antes da classificação, larguei em sexto, não conseguimos acertar tanto o carro para a primeira corrida e fiquei em quinto".

"Temos que nos dedicar sempre a Deus, porque tem coisas que não dependem da gente, depende dele. Ele me colocou em segundo lugar pela inversão do grid, consegui fazer uma boa largada, o carro estava perfeito. Foi ótima a corrida, claro que não arrisquei muito porque estava com uma boa vantagem, mas dedico a Deus essa vitória".

"A ideia era fazer pontos nessas duas primeiras corridas para nos encaixarmos entre os líderes, para depois ver melhor as possibilidades e arriscar mais. Mas, veio a vitória na primeira e tenho que agradecer a Deus".