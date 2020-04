Nas categorias com rodada dupla, o risco de um piloto ser vilão e herói em pouco espaço de tempo existe. O mesmo vale para alegrias e tristezas. Foi o que aconteceu com Urubatan Jr. neste sábado em Interlagos, na primeira etapa da Porsche GT3 Cup.

Júnior conseguiu triunfar na corrida 1, com certa tranquilidade, após conseguir a ponta logo no começo. Mas viu seu fim de semana terminar mais cedo na corrida 2, quando se chocou com Chico Horta, e saiu da pista, abandonando logo em seguida.

Após o término da corrida, Urubatan explicou os sentimentos tão distintos deste sábado, mas ficou na bronca com Horta.

“Alegria da vitória e aprendizado na segunda corrida”, disse Urubatan. “Estou em uma categoria que tem pilotos muito rápidos, eu os respeito, mas são muito poucos os pilotos que sabem andar atrás, que entendem quando você tem um carro muito mais rápido atrás de você, que não vale a pena tanto fazer o impossível para não permitir a ultrapassagem.”

“Então foi um aprendizado, tenho que me situar de que estou em uma categoria que algumas pessoas não sabem andar atrás. Mas é isso aí, tenho uma vitória e um descarte.”

Lembrando que cada piloto tem o direito de descartar seus dois piores resultados no final do campeonato.

“Se eu culpar o Chico, eu não aprendo nada, isso quem tem que fazer é a direção de prova. Para mim, eu tenho que ver o que eu posso fazer, como eu posso dar um passo à frente para ser melhor.”

“Eu sei que eu era o mais rápido da pista, se não tivesse acontecido o acidente eu teria como brigar pelas duas primeiras posições e eu tenho que saber que nesse grid eu estou competindo com pessoas que são rápidas, têm talento mas que não aprenderam a andar atrás, como em qualquer categoria do mundo.“