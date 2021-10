Enzo Elias completou a primeira prova da Porsche XP Private Cup, em Goiânia, na quarta colocação, entregando mais um pódio para a marca de tintas oficial da categoria. O piloto do carro #76 fez uma excelente largada e soube administrar as disputas para entregar mais um bom resultado na temporada.

Largando da quarta posição Enzo Elias não tomou conhecimento das confusões na primeira volta e pulou para o 3º lugar. Na abertura da segunda volta o safety car foi acionado para a retirada de três carros que se envolveram em um acidente na reta dos boxes.

Na sexta volta a bandeira verde foi agitada no autódromo de Goânia, Enzo Elias manteve o terceiro lugar e passou a pressionar Pedro Boesel em busca da segunda colocação.

Nas voltas seguintes além de buscar a segunda posição, Elias também continha os ataques de Marçal Müller que vinha logo atrás. Na volta nove o piloto Farben ameaçou duas vezes o concorrente na tentativa de provocar um erro do adversário.

Três giros mais tarde Enzo passou a ocupar o quarto lugar, após uma disputa porta a porta com Alceu Feldmann. Na sequência os dois pilotos passaram a atacar Boesel e Enzo Elias assumiu o terceiro lugar com uma excelente manobra na curva 3, colocando por dentro e ganhando a posição.

Faltando duas voltas para o fim Pedro Boesel assumiu novamente a terceira colocação, Elias ainda tentou retomar o terceiro posto mas recebeu a bandeira quadriculada em quarto lugar, conquistando um lugar no pódio da primeira prova em Goiânia

O piloto Farben tem um novo desafio neste domingo, com o treino classificatório e a segunda corrida da programação da Porsche Cup. A classificação acontece `as 09h45 e a corrida às 12:30, com transmissão ao vivo pela Band.

“Bons pontos para o campeonato e uma esperança de que boas coisas podem acontecer. Tive um leve erro na curva zero que custou algumas posições, mas vi que o carro está bom e eu tenho bom pace para brigar pela vitória amanhã", disse Elias.

Veja como foi a corrida 1 da Porsche Cup em Goiânia

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #137: TELEMETRIA: Red Bull favorita na Turquia? Rico Penteado responde

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: