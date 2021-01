A marca de vestuário Equívoco Jeans decidiu iniciar em 2021 um novo projeto no automobilismo brasileiro, criando a Equivoco Racing, um time de representantes nas principais categorias do automobilismo nacional e uma equipe na Porsche Cup Challenge Brasil.

A marca já vinha namorando o esporte ao patrocinar pontualmente o piloto César Ramos na final da Stock Car em 2020 e ao acompanhar o piloto Paulo Totaro.

Na Porsche Cup, a equipe terá Totaro como piloto na 3.8 e um outro nome a ser confirmado, que correrá na divisão 4.0, abrangendo assim as duas categorias do evento. Junto com as corridas, a Equivoco usará as plataformas de negócio e relacionamento proporcionadas pelo evento para convidar clientes e atrair parceiros aproveitando todos os recursos disponíveis, como a volta rápida com convidados, por exemplo.

"Eu sempre fui um grande entusiasta do automobilismo, já fui chefe de equipe, hoje eu sou piloto e nesse tempo todo eu vi que as corridas são uma grande plataforma de relacionamento com clientes e fornecedores. Com a Equivoco Racing, queremos não só trabalhar esse relacionamento, mas trazer empresas parceiras este projeto para que elas também possam usufruir do automobilismo como ferramenta de negócios e incentivo ao esporte", conta Paulo.

O início dessa nova fase acontece nas Mil Milhas do Brasil, que acontece neste domingo em Interlagos e terá 11 horas de duração, a Equivoco Racing será representada por Totaro, Mauro Marcondes, Fabio Carbone e Marcio Mauro no protótipo MRX. "Será um grande prazer competir nessa prova, que é histórica e um marco do nosso esporte. O protótipo MRX é um carro muito veloz e gostoso de guiar. Nós vamos para curtir e brigar pela vitória na nossa categoria, pois competimos para ganhar", completa Totaro.

As Mil Milhas do Brasil são parte das comemorações do aniversário da cidade de São Paulo e têm largada marcada para as 7h30 (de Brasília), com largada e chegada exibidas ao vivo pelo Band Sports.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

F1 CHATA? Ultrapassagens CAEM em 2020; saiba quais foram os GPs com MAIOR e MENOR número de MANOBRAS