Esquadrão Shell na decisão da Porsche Endurance Series tem seis pilotos em cinco carros

A Shell será representada por um elenco de primeira linha na principal corrida de longa duração do automobilismo brasileiro em 2020. Estão escalados nada menos que seis pilotos patrocinados pela marca para a disputa da etapa final da Porsche Cup Endurance Series, corrida de 500 km neste domingo em Interlagos.

E três deles estão em disputa direta pelos títulos com os carros de corrida mais produzidos no planeta.

Em grande fase em 2020 vindo de duas vitórias na Stock Car e mais uma na prova de abertura do Porsche Cup Endurance Series no Velocitta, Ricardo Zonta espera repetir a conquista de 2018, quando venceu o título de Endurance em dupla com Lico Kaesemodel (o primeiro campeonato conquistado pela Shell com carros de corrida no Brasil).

O piloto curitibano compete na categoria Carrera Cup, a principal do campeonato. Ele compartilha o carro #8 com Werner Neugebauer, representante da maior patrocinadora do esporte a motor no Brasil e no mundo em todas as etapas da Porsche Cup. Eles somam 113 pontos e estão a apenas três do líder do campeonato, Alceu Feldmann.

Outro que desembarca em São Paulo de olho no título é Átila Abreu. O piloto sorocabano compete com o carro #15 na classe GT3 Cup, fazendo dupla com Leo Sanchez. Para a etapa de 500 km que encera o campeonato, terão também a companhia de Marçal Müller na tripulação – na jornada final o regulamento autoriza os carros a competirem pilotados por duplas ou trios.

Piloto Shell com maior quilometragem nos carros de corrida mais produzidos no planeta, Dennis Dirani vai combinar seus serviços de piloto-consultor da categoria à participação na etapa. Ele vai compartilhar o carro #7 com Miguel Paludo, o principal nome da Porsche Cup em 2020, vindo da conquista do hexacampeonato com autoridade. Dirani integra o time que faz os testes de equalização da categoria em todos os carros do grid, além de representar a Shell em ações promocionais. Ele competiu a etapa de abertura do Endurance Series na Carrera Cup e foi o autor da volta mais rápida do Velocitta naquele fim de semana.

Já Galid Osman faz sua estreia na categoria. O piloto regular do carro #28 na Stock Car também está inscrito na Carrera Cup e vai assumir o carro #32 em parceria com Renan Pizii.

Pela GT3 Cup quem retorna ao carro #88 e à dupla com Georgios Frangulis é Gaetano di Mauro. Rookie of the year na Stock Car em 2019 e vice-campeão da Porsche Cup em 2018, Di Mauro se cacifou como piloto de primeira linha no automobilismo brasileiro justamente por seu desempenho nos 500 km da Porsche Endurance Series em Interlagos. Em 2018, em dupla com Nonô Figueiredo, ergueu a vitória no geral graças a uma tocada refinada e segura. O desempenho rendeu um convite para correr a Grande Final da Stock Car semanas mais tarde, emprestado à equipe Hero. Na ocasião novamente Di Mauro fez valer o conhecimento do traçado de Interlagos e teve performance impressionante –tanto que motivou a Shell a ampliar para além de dois carros sua presença na Stock em 2019. Já no ano passado, correndo pela classe GT3 Cup, Gaetano novamente prevaleceu na prova de 500 km, integrando a tripulação vencedora em parceria com Marco e Maurizio Billi.

O cronograma da etapa determina três treinos livres no sábado, antes dos classificatórios. A corrida tem previsão de 500 km ou 4h30 de duração, com formação de grid determinada para 13h de domingo.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

A volta do Brasil ao grid com Pietro Fittipaldi e informações sobre o tratamento de Grosjean