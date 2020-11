Neugebauer busca dois títulos na decisão da Porsche Endurance em Interlagos

A reta final da Porsche Endurance Series promete ser agitada no início de dezembro com a última etapa que acontecerá no próximo dia 6, em Interlagos. Atual campeão overall da e vice-líder do Endurance, Werner Neugebauer acredita que ainda é possível brigar pelos dois títulos na etapa decisiva em São Paulo, com pontuação será dobrada.

“Mesmo com os problemas do último final de semana na Sprint, seguimos com grandes chances de título no Endurance. Estou na vice-liderança do campeonato com a minha dupla Ricardo Zonta, sendo que estamos a apenas três pontos do líder. Será uma disputa bem legal e tenho certeza de que podemos sair de Interlagos com esse título”, disse Werner, que acumula 11 vitórias, 23 pódios e cinco poles na história do campeonato.

Na classificação overall da Porsche, Werner também continua entre os primeiros pilotos que mais pontuaram no ano e deve lutar pela manutenção do título que conquistou em 2019. Terceiro colocado geral no overall, o piloto da equipe Shell precisa da vitória no Endurance em Interlagos para ganhar muitos nas duas tabelas e assim superar o líder do campeonato, Miguel Paludo.

“Como a pontuação será dobrada na última etapa da Porsche, precisamos vencer a corrida e que o Miguel Paludo termine da terceira colocação para trás. É uma tarefa difícil, já que os pilotos da Porsche Cup têm um nível bem alto, mas temos boas chances de brigar até o final por esse título. Então vamos seguir trabalhando neste final de novembro para chegar com tudo nos 500km de Interlagos”, afirmou.

Detentor de dois títulos de campeão da Porsche - overall em 2019 e da Sprint em 2018 -, Werner ainda segue em busca do tri na categoria. Vencedor no Velocitta ao lado de Zonta, a dupla que corre junto desde 2018 possui 103 pontos conquistados no Endurance.

Principais conquistas de Werner Neugebauer na carreira:

Porsche: 2 títulos de campeão, 11 vitórias, 23 pódios e 5 poles

2019: campeão Porsche – overall (campeonato geral que engloba Cup e Endurance)

2019: vice-campeão 24 Horas de Dubai

2018: campeão Porsche Cup

2016: retorna ao esporte e estreia com vitória na primeira rodada dupla da Porsche (preliminar GP Brasil F1)

2008: F3 Sul Americana

2007: Fórmula São Paulo, F-Renault (testes) e F3 Sul Americana

2006: estreia em monopostos

2005: início no kart (20 anos)

