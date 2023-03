Agora é pra valer! No início da tarde desta sexta-feira, a Porsche Cup abriu oficialmente os trabalhos da temporada 2023 com os treinos livres da Carrera Cup em Interlagos. E em uma sessão movimentada, Nicolas Costa foi o mais rápido, seguido de Marçal Müller.

Na sessão de 45 minutos de duração, Costa marcou 01min36s378, ficando apenas 0s088 à frente de Müller, enquanto Werner Neugebauer completou o top 3 com 01min36s700.

Ocupando a quarta posição, Lineu Pires foi também o mais rápido entre os pilotos da classe Sport, seguido de Lucas Salles, também da Sport, completando o top 5.

Entre os pilotos da Carrera Rookie, Bruno Campos foi o melhor com 01min37s549, garantindo a ele a 12ª posição na classificação geral.

Os pilotos da Carrera Cup retornam à pista ainda nesta sexta-feira, para a sessão de classificação, que define o grid de largada da corrida do sábado. A sessão começa a partir das 16h30.

1 - Nicolas Costa (Carrera Cup)

2 - Marçal Müller (Carrera Cup)

3 - Werner Neugebauer (Carrera Cup)

4 - Lineu Pires (Carrera Sport)

5 - Lucas Salles (Carrera Sport)

6 - Alceu Feldmann (Carrera Cup)

7 - Francisco Horta (Carrera Cup)

8 - Miguel Paludo (Carrera Cup)

9 - Georgios Frangulis (Carrera Sport)

10 - Rodrigo Mello (Carrera Cup)

11 - Ricardo Fontanari (Carrera Sport)

12 - Bruno Campos (Carrera Rookie)

13 - João Barbosa (Carrera Rookie)

14 - Nelson Marcondes (Carrera Sport)

15 - Eduardo Menossi (Carrera Sport)

16 - Ayman Darwich (Carrera Sport)

17 - Edu Guedes (Carrera Rookie)

18 - Paulo Sousa (Carrera Rookie)

19 - Nelson Monteiro (Carrera Sport)

20 - Gustavo Farah (Carrera Rookie)

21 - Franco Giaffone (Carrera Rookie)

22 - Raijan Mascarello (Carrera Sport)

23 - Rouman Ziemkiewicz (Carrera Sport)

24 - Peter Ferter (Carrera Sport)

25 - Nasser Aboultaif (Carrera Rookie)

26 - Piero Cifali (Carrera Rookie)

