A Porsche Cup Brasil deu neste sábado o pontapé inicial do torneio Endurance, com a sessão de treinos livres em Termas de Río Hondo. A dupla formada por Alceu Feldmann e Gui Salas foi a mais rápida entre os pilotos da Carrera Cup, enquanto no grid da Sprint Challenge foram Nelson Marcondes e Renan Guerra quem terminaram com os melhores tempos do dia.

Cada classe teve uma hora de pista neste sábado, com o foco ficando nos pilotos convidados, já que os titulares da categoria estão aclimatados com o circuito argentino após a disputa da etapa Sprint na quinta e sexta-feira.

Diferentemente do campeonato Sprint, a Endurance manteve a denominação Trophy usada nos anos anteriores em vez de Rookie, que fez sua estreia em 2022.

Na sessão da Carrera Cup, a liderança ficou com Alcei Feldmann e Gui Salas, com um tempo de 01min41s916. A dupla, da Carrera Cup, foi seguida de Georgios Frangulis e Cesar Ramos, da Sport, e Léo Sanches de Átila Abreu, representantes da Trophy.

Já entre os pilotos da Sprint Challenge, Nelson Marcondes e Renan Guerra ficaram com o melhor tempo do dia: 01min44s411, seguidos de Ricardo Fontanari e Matheus Iorio e Sadak Leite e Fabio Carbone, estes últimos os melhores na Trophy. Já na Sport temos apenas um representante: a dupla de Josimar Júnior e Sergio Ramalho, que terminaram na quinta posição.

O grid da Porsche Cup volta à pista de Termas de Río Hondo no domingo. Primeiro, será realizado a classificação, a partir das 09h, dividido entre as duplas da Carrera Cup (09h-09h35) e da Sprint Challenge (09h50-10h25). Na sequência, a partir das 13h, a primeira etapa de Endurance da temporada 2022. Ambas as sessões terão transmissão do Motorsport.com.

Confira o resultado do treino livre da Carrera Cup:

1 – Alceu Feldmann e Guilherme Salas – CARRERA CUP (01min41s916)

2 – Georgios Frangulis e Cesar Ramos – CARRERA SPORT

3 – Leonardo Sanchez e Átila Abreu – CARRERA TROPHY

4 – Nelson Monteiro e Alan Hellmeister – CARRERA TROPHY

5 – Miguel Paludo e Dennis Dirani – CARRERA CUP

6 – Lineu Pires e Beto Gresse – CARRERA TROPHY

7 – Rouman Ziemkiewicz e Gabriel Casagrande – CARRERA SPORT

8 – Paulo Sousa e Galid Osman – CARRERA TROPHY

9 – Sylvio de Barros e Ricardo Mauricio – CARRERA TROPHY

10 – Werner Neugebauer e Ricardo Zonta – CARRERA CUP

11 – João Barbosa e João Gonçalves – CARRERA TROPHY

12 – Christian Hahn e Diego Nunes – CARRERA CUP

13 – Lucas Salles e Rafael Suzuki – CARRERA SPORT

14 – Franco Giaffone e Rubens Barrichello – CARRERA SPORT

15 – Marcelo Hahn e Allam Khodair – CARRERA SPORT

16 – Rodrigo Mello e Nelson Piquet Jr – CARRERA CUP

17 – Francisco Horta e William Freire – CARRERA SPORT

18 – Eduardo Menossi e Pedro Boesel – CARRERA SPORT

19 – Bruno Campos e Giuliano Losacco – CARRERA TROPHY

20 – Gustavo Farah e Sebastian Moreno – CARRERA TROPHY

21 – Renan Pizii e Danilo Dirani – CARRERA CUP

22 – Jeff Giassi e Nicolas Costa – CARRERA CUP

23 – Edu Guedes e Carlos Ambrosio – CARRERA TROPHY

24 – Adroaldo Weisheimer e Enzo Elias – CARRERA TROPHY

Confira o resultado do treino livre da Sprint Challenge:

1 – Nelson Marcondes e Renan Guerra – SPRINT CHALLENGE (01min44s411)

2 – Ricardo Fontanari e Matheus Iorio – SPRINT CHALLENGE

3 – Sadak Leite e Fabio Carbone – SPRINT TROPHY

4 – Ayman Darwich e Sergio Jimenez – SPRINT CHALLENGE

5 – Josimar Junior e Sergio Ramalho – SPRINT SPORT

6 – Carlos Renaux e Luiz Razia – SPRINT CHALLENGE

7 – Marco Billi e Maurizio Billi – SPRINT TROPHY

8 – Junior Dinardi e Yuri Alves – SPRINT TROPHY

9 – Piero Cifali e André Bragantini Jr – SPRINT TROPHY

10 – Andre Gaidzinski e Ramon Alcaraz – SPRINT TROPHY

