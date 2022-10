Carregar reprodutor de áudio

O domingo de Porsche Cup em Goiânia teve um roteiro repetido para Georgios Frangulis e a OAK Racing Team. Novamente com bom ritmo de prova, Frangulis tinha tudo para brigar por vitória entre os carros da Carrera Cup Sport, mas foi tocado no começo da corrida, caindo novamente para a última posição.

O Grego precisou novamente colocar a cabeça no lugar e mesmo com o carro avariado na sua porta direita, remar para conquistar pontos importantes na disputa do campeonato.

E assim foi feito, Frangulis mantinha o ritmo dos ponteiros da prova e escalava o pelotão volta após volta, para enfim receber a bandeira quadriculada na 14a posição geral e terceira na classe Sport.

Frangulis termina o fim de semana com mais dois pódios na temporada e o claro objetivo de brigar pela terceira colocação da Carrera Cup Sport, na decisão da temporada em Interlagos.

"Fiquei preocupado com o toque, achei que o carro ia desalinhar. Começo de corrida tem muitos carros juntos, todos tentando ficar por dentro e acabamos caindo pra último. Mas nosso pace era muito bom, vim recuperando, fizemos várias ultrapassagens e salvamos mais um P3 que é importante para lugar pelo terceiro lugar no campeonato".

"Nós temos um pace muito bom de corrida, parecido com os top5 da prova, precisamos agora melhorar na classificação. É legal vir de trás ultrapassando, mas pensando em campeonato temos que melhorar isso para a etapa preliminar da Fórmula 1".

O resultado de sábado, após a punição ao concorrente do #3, que fez Frangulis subir mais um degrau do pódio, tendo no segundo lugar do sábado, seu melhor resultado do ano.

