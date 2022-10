Carregar reprodutor de áudio

O retorno da Porsche Cup C6 Bank Mastercard a Goiânia mostrou todos os atributos que fazem da categoria o maior evento monomarca do automobilismo latino-americano. Sobraram manobras arrojadas, largadas espetaculares, disputas por posições em todas as áreas dos pelotões da Carrera Cup e da Sprint Challenge – e também alguns acidentes que mais uma vez ilustraram a segurança dos carros de competição mais produzidos no mundo.

No fim do domingo, quem saiu sorrindo mais largo foi o brasiliense Enzo Elias e o maranhense radicado em Goiânia Daniel Corrêa. Eles venceram, respectivamente, pela Carrera Cup e Sprint Challenge.

Enzo pavimentou seu quarto triunfo no ano com uma largada formidável e controlou a prova a partir daí. Assumiu a liderança nos pontos corridos, empatando com Marçal Müller em 162 pontos (mas com mais vitórias). Apenas o competidor do Porsche #73 ganhou mais de uma vez na temporada que marca a estreia dos novos carros da geração ‘992’ ao grid da Carrera Cup.

Corrêa escreveu seu nome na relação de vencedores da Sprint Challenge pela primeira vez no ano, quebrando um jejum de sete anos. Sua última vitória havia sido conquistada em 2015, também na pista goiana.

Outros dois competidores deixaram Goiânia também comemorando bastante, pois estão com as duas mãos nos títulos de seus subcampeonatos: Guilherme Bottura e Gustavo Zanon.

O piloto do #117 foi a 85 pontos na classe Sprint Challenge Sport e não pode mais ser alcançado, mesmo zerando as duas em São Paulo. Ele só não pode levar bandeiras pretas.

Já o competidor do carro #33 foi duas vezes ao pódio da classe Sprint Challenge Rookie e alcançou uma pontuação que não pode ser retirada por seus concorrentes na preliminar da F1 em Interlagos –a menos que Zanon receba bandeiras pretas, que não são passíveis de descartes conforme o regulamento.

A delegação da Porsche Cup C6 Bank Mastercard permanece em Goiânia. Depois dos cinco mil espectadores que estiveram no autódromo neste domingo, a expectativa é de público ainda mais expressivo no próximo domingo, para a segunda etapa do Endurance Series.

Carrera Cup

Enzo Elias largou muito bem, se espremendo por dentro de Rodrigo Mello para saltar de terceiro para a liderança. Renan Pizii saltou de quinto para terceiro. Quando o safety car foi acionado no fim da primeira volta, o top 5 indicava: Enzo, Werner, Pizii, Chrisitan Hahn e Mello.

Em nono, Lucas Salles era o líder na Sport, com Lineu Pires liderando a Rookie em 13º.

Rodrigo Mello passou Hahn na curva 3 na volta 6. O #26 tentou dar o troco e houve contato entre os carros, mas a seguir seu carro de Mello perdeu rendimento e foi forçado a retirar para os pits. Assim Marçal Müller entrou na zona de pódio, em quinto lugar.

Outro que teve problemas no meio da corrida foi Salles, perdendo quatro posições em uma volta. Franco Giaffone assumiu a liderança na Sport como consequência. Lineu Pires sustentava a dianteira na Rookie e entou no top 10 geral na volta 9 ao ultrapassar Marcelo Hahn.

Na parte final da corrida, Marçal perdeu desempenho. Foi ultrapassado por Miguel Paludo e ficou sob ataques de Alceu Feldmann e Pedro Aguiar.

Feldmann passou Aguiar pelo sétimo lugar na volta 14 após os dois ficarem emparelhados desde a reta principal até a freada da curva 3. Isso deu um respiro para Müller em sexto. Mas na volta seguinte o #1 chegou no #544, e Müller foi inteligente deixando a linha externa para o concorrente para se segurar à frente. Mas no S de baixa Alceu mergulhou por dentro com astúcia e ganhou a posição.

Enzo venceu com mais de 2s de margem para Werner. Pizii foi terceiro, Hahn quarto e Paludo completou o pódio. Müller terminou em sétimo. Em nono, Franco Giaffone venceu na Sport. Pela Rookie a vitória ficou com Lineu Pires, que fechou o bloco do top 10 no geral.

“Foi difícil. Depois da primeira corrida de Interlagos era muito complicado imaginar esse cenário. Mas a partir da segunda corrida que eu ganhei, nosso pior resultado foi P2", disse Elias. "A gente sabia que tinha velocidade e enfrentamos problemas no qualificatório, que complicaram nossas corridas 1 e 2. Depois crescemos muito e vamos motivados para buscar esse título em Interlagos. Agradeço a equipe e a todo mundo que torceu e acompanhou. Vou dar o meu melhor em São Paulo”

“Foi um bom resultado, fiz um terceiro e um segundo lugar e seria ótimo se eu estivesse na disputa do campeonato", comentou Neugebauer. "O Enzo estava com um ritmo muito forte e eu teria que assumir grandes riscos para tentar ultrapassar, então fiquei atrás dele e foi um bom resultado.”

Sprint Challenge

O pelotão se espalhou na reta e o pole Raijan Mascarello caiu para terceiro. Marcello Tomasoni subiu de segundo para primeiro, com Daniel Correa saltando de quarto para terceiro. Marcio Mauro e Urubatan Junior fecharam a primeira volta no top 5.

Na segunda passagem, Correa passou Tomasoni para liderar a prova. Em 11º, Miguel Mariotti liderava pela Sport, com Piero Cifali em 15º como o melhor Rookie.

Mauro passou Mascarello na volta 3. Na passagem seguinte Raijan tentou dar o troco na freada da curva 1, e Mauro saiu da pista. No retorno do carro #11, ele foi atingido em T pelo #77, de Josimar Junior. Os carros ficaram muito danificados e foi acionado, primeiro safety car, depois bandeira vermelha para tirar todos os detritos da pista. O cronômetro regressivo apontava 19:08 minutos restantes na prova.

Quando os carros foram autorizados a entrar nos pits para conclusão da limpeza da pista, Mascarello reportou que sentiu que Mauro havia freado antes e, como consequência do toque entre eles seu carro também seria incapaz de retornar à corrida, em razão de furo no radiador.

Na relargada Correa sustentou a dianteira, à frente de Tomasoni e Urubatan Jr. Cristian Mohr era o destaque nesta fase da prova, com quatro posições conquistadas para ser quarto. Ricardo Fontanari vinha em quinto. Na classe Sport a liderança era de Mariotti com o sétimo lugar, e Gustavo Zanon era 13º liderando na Rookie.

O safety car voltou a ter trabalho na volta 7, após contato entre os carros de SangHo Kim e Piero Cifali na curva da Vitória. Nasser Aboultaif escapou por pouco, desfiando dos carros acidentados usando a área externa da pista.

Àquela altura, graças a um bom trabalho da equipe de mecânicos durante a bandeira vermelha, Mascarello havia conseguido retomar a corrida e aparecia em 14º.

A relargada veio com pouco mais de 5 minutos para o fim. Os três primeiros sustentaram suas posições. Mas a briga pela quarta posição foi dura entre Fontanari, Mohr e Caio Castro, que no fim prevaleceu sobre o carro #3.

Na volta seguinte Fontanari alcançou Urubatan e mergulhou decidido na curva 1. Mas faltou pista para concretizar a manobra e ele acabou escapando e retornando em sétimo. Caio Castro leu a disputa com sagacidade e acabou ganhando a posição de Urubatan no processo, para ser terceiro.

Na penúltima volta Aboutaif e Junior Dinardi fizeram contato na saída do Bico de Pato. Em incidente separado, Zanon, que vinha na liderança da Rookie abandonou com a frente do carro danificada.

Veio a bandeirada, com Daniel Corrêa vencendo pela primeira vez desde 2015, à frente de Tomasoni, Castro, Urubatan e Mariotii –este vencendo também na Sport. Pela Rookie o primeiro colocado foi Dinardi, que conseguiu se recuperar do incidente e levar o carro à bandeirada.

“Não podia acontecer em lugar melhor. Batendo na trave, o ano inteiro andando bem", comentou Corres. "Fico muito feliz agora é comemorar com o pessoal aqui de Goiânia, aqui em casa”.

“Ano de estreia. A gente nunca imagina que seria possível", disse Zanon. "Foi um ano duro, de muito trabalho. Agradeço o meu coach Rafa Martins pelo trabalho, que foi fundamental. Fico contente em garantir esse título aqui e comemorar com a família”.

"Estávamos ajustando o carro, arrisquei em horas que não deveria visando o pódio", analisou Castro. "Hoje estava muito bom, consegui subir ao pódio, mas nosso plano era outro, a estratégia era não pontuar por conta dos descartes. Pela primeira vez vou ao pódio e não fico tão feliz assim.”

Resultados - Porsche Cup C6 Bank Mastercard – Etapa 6 – Corrida 2:

Carrera Cup

1. #73 Enzo Elias 27:34.419

2. #8 Werner Neugebauer +2.546

3. #16 Renan Pizii +6.548

4. #26 Christian Hahn +8.263

5. #7 Miguel Paludo +9.007

6. #1 Alceu Feldmann +11.859

7. #544 Marçal Muller +13.178

8. #20 Pedro Aguiar +13.773

9. #3 Franco Giaffone* +14.384

10. #888 Lineu Pires** +19.783

11. #116 Marcelo Hahn* +21.379

12. #87 Nelson Monteiro** +27.420

13. #9 Edu Guedes** +28.367

14. #88 Georgios Frangulis* +28.513

15. #85 Eduardo Menossi* +37.517

16. #33 Bruno Campos** +40.649

17. #44 Gustavo Farah** +42.267

18. #77 Francisco Horta* +43.793

19. #17 Leonardo Sanchez** +48.114

20. #25 Paulo Sousa** +1:02.349

21. #70 Lucas Salles* -1 volta

22. #80 Rouman Ziemkiewicz* -1 volta

DNF

#29 Rodrigo Mello -13 voltas

#121 João Barbosa** -18 voltas

*Sport

**Rookie

Sprint Challenge

1. #69 Daniel Correa 25:37.393

2. #5 Marcelo Tomasoni +0.814

3. #22 Caio Castro +1.250

4. #1 Urubatan Junior +1.808

5. #21 Miguel Mariotti* +2.033

6. #3 Cristian Mohr +3.112

7. #199 Nelson Marcondes +4.980

8. #17 Ricardo Fontanari +5.192

9. #117 Guilherme Bottura* +6.021

10. #55 Ramon Alcaraz* +7.208

11. #555 Ayman Darwich +7.384

12. #80 Raijan Mascarello +7.629

13. #20 Vina Neves +8.694

14. #58 Claudio Simão* +37.045

15. #14 Andre Gaidzinski* +59.299

16. #002 Junior Dinardi** -1 volta

17. #33 Gustavo Zanon** -2 voltas

18. #99 Nasser Aboultaif** -2 voltas

DNF

#74 Piero Cifali** -9 voltas

#11 Marcio Mauro -12 voltas

#77 Josimar Junior* -12 voltas

DQ

#71 SangHo Kim**

*Sport

**Rookie

Classificação dos campeonatos:

Carrera Cup

1. #73 Enzo Elias, 162

#544 Marçal Muller, 162

3. #26 Christian Hahn, 130

4. #7 Miguel Paludo, 129

5. #20 Pedro Aguiar, 122

6. #1 Alceu Feldmann, 110

7. #8 Werner Neugebauer, 105

8. #16 Renan Pizii, 100

9. #70 Lucas Salles, 72

10. #3 Franco Giaffone, 62

11. #888 Lineu Pires, 58

12. #87 Nelson Monteiro, 44

13. #29 Rodrigo Mello, 40

14. #88 Georgios Frangulis, 29

15. #85 Eduardo Menossi, 26

16. #80 Rouman Ziemkiewicz, 25

17. #116 Marcelo Hahn, 24

18. #77 Francisco Horta, 20

19. #33 Bruno Campos, 15

20. #5 Sylvio de Barros, 11

#9 Edu Guedes, 11

22. #121 João Barbosa, 6

23. #17 Leonardo Sanchez, 5

24. #44 Gustavo Farah, 4

#25 Paulo Sousa, 4

Carrera Cup Sport

1. #70 Lucas Salles, 89

2. #3 Franco Giaffone, 85

3. #85 Eduardo Menossi, 57

#88 Georgios Frangulis, 57

5. #77 Francisco Horta, 51

6. #80 Rouman Ziemkiewicz, 44

7. #116 Marcelo Hahn, 36

Carrera Cup Rookie

1. #888 Lineu Pires, 92

2. #87 Nelson Monteiro, 80

3. #33 Bruno Campos, 68

4. #9 Edu Guedes, 52

5. #121 João Barbosa, 40

6. #44 Gustavo Farah, 37

7. #5 Sylvio de Barros, 33

8. #25 Paulo Sousa, 32

9. #17 Leonardo Sanchez, 27

Sprint Challenge

1. #80 Raijan Mascarello, 137 pontos

2. #3 Cristian Mohr, 125

3. #5 Marcelo Tomasoni, 117

4. #199 Nelson Marcondes, 105

5. #69 Daniel Correa, 101

6. #1 Urubatan Junior, 94

7. #117 Guilherme Bottura, 90

8. #555 Ayman Darwich, 89

9. #77 Josimar Junior, 65

10. #20 Vina Neves, 63

11. #22 Caio Castro, 62

12. #55 Ramon Alcaraz, 59

13. #21 Miguel Mariotti, 58

14. #11 Márcio Mauro, 57

15. #17 Ricardo Fontanari, 55

16. #14 André Gaidzinski, 46

17. #33 Gustavo Zanon, 45

18. #71 SangHo Kim, 30

19. #7 Piero Cifali, 21

#99 Nasser Aboultaif, 21

21. #58 Cláudio Simão, 19

22. #2 Junior Dinardi, 9

23. #66 Sadak Leite, 5

24. #83 Marco Billi, 2

25. #78 Rafael Cardoso, 0

#52 Beto Posses, 0

Sprint Challenge Sport

1. #117 Guilherme Bottura, 85 pontos

2. #55 Ramon Alcaraz, 60

3. #77 Josimar Junior, 58

4. #33 Gustavo Zanon, 56

5. #14 André Gaidzinski, 53

6. #21 Miguel Mariotti, 47

7. #71 SangHo Kim, 29

8. #99 Nasser Aboultaif, 26

9. #7 Piero Cifali, 23

10. #58 Cláudio Simão, 20

11. #2 Junior Dinardi, 12

12. #78 Rafael Cardoso, 4

#66 Sadak Leite, 4

14. #52 Beto Posses, 0

Sprint Challenge Rookie

1. #33 Gustavo Zanon, 93 pontos

2. #7 Piero Cifali, 64

3. #71 SangHo Kim, 62

4. #99 Nasser Aboultaif, 56

5. #2 Junior Dinardi, 30

6. #78 Rafael Cardoso, 8

#66 Sadak Leite, 8

