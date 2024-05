A NASCAR Cup Series realizou neste domingo o seu All-Star Race, prova que não conta pontos para o campeonato, mas oferece 1 milhão de dólares ao vencedor. O palco: o oval tradicionalíssimo de North Wilkesboro.

Mas nem a vitória de Joey Logano, o quarto lugar de Kyle Larson que veio correndo de Indianápolis onde fez o quali da Indy 500 e nem a novidade sobre os pneus, cujas equipes puderam escolher dois tipos de compostos, foram páreos para o que aconteceu após a corrida.

Logo na volta 2, de 200, Kyle Busch tirou Ricky Stenhouse Jr. de sua frente e da corrida, após o carro #47 ir para o muro. Pouco antes, o carro #8 havia sido espremido ao muro.

Após a corrida, Stenhouse foi até a área de seu rival para tirar satisfações. Após discussão, ele desferiu dois socos sobre Busch e uma confusão generalizada começou.

A NASCAR disse que analisaria a briga pós-corrida e quaisquer penalidades seriam anunciadas nesta semana.

Confira por vários ângulos

