A FURIA, clube de esportes, entretenimento e uma das principais organizações de esportes eletrônicos do mundo, estará agora presente no automobilismo. O início será com uma equipe própria na Porsche Cup: a FURIA REDRAM, iniciativa em parceria com a REDRAM, equipe que já estava no grid e faz parte das categorias Sprint Challenge e Carrera Cup, representados respectivamente pelos pilotos Caio Castro e Matheus Comparatto, atual campeão da F4 Brasil.

Com o novo investimento, o clube fará parte dos campeonatos Sprint e Endurance, tendo sua estreia na etapa de Velocitta, em março. Os dois carros da equipe serão estampados com o escudo da FURIA, além da marca nos uniformes e em toda a identidade visual.

Para André Akkari, sócio da FURIA, a entrada no automobilismo é um marco para o clube: “Estar presente em uma competição como a Porsche Cup Brasil, e com nomes como o de Caio Castro, mostra a potência dos nossos planos. Não queremos parar por aqui, ainda temos muitos setores para explorar, sabemos do nosso potencial e queremos seguir expandindo e consolidando a nossa operação. Queremos dar mais oportunidades para a nossa torcida viver a adrenalina de ser FURIA em diversos novos ambientes, e o automobilismo é um espaço perfeito para isso. Temos como objetivo seguir agregando novos fãs à nossa comunidade e, para isso, queremos conquistar novos espaços”.

“Essa parceria entre FURIA e REDRAM é uma das mais impactantes do cenário, são duas bolhas estouradas, uma marca mundialmente conhecida indo para o automobilismo e a REDRAM se misturando com os esports. Eu sempre gostei de games, desde pequeno jogava Counter-Strike, também sempre acompanhei como público e é muito significante poder fazer parte do ecossistema. Tanto eu quanto o Matheus pilotamos com fúria no olhar e, por isso, essa parceria faz muito sentido”, explicou Caio Castro.

Piloto há 18 anos, Caio Castro ingressou na Porsche Cup em 2020 e, um ano depois, conquistou sua primeira vitória. Ainda em 2021, foi vice-campeão nas categorias Sprint Challenge e Endurance. Já em 2023, decidiu disputar a Copa Truck, pilotando caminhões da Mercedes-Benz. Em 2024, retornou à Porsche Cup.

Já Matheus Comparatto, de 18 anos, é uma das grandes revelações do automobilismo brasileiro. No ano passado, foi o campeão da F4 Brasil com 30 pontos de vantagem sobre o segundo colocado. Anteriormente, foi campeão Rookie da F-Delta.

Com presença consolidada nos principais setores competitivos de esportes eletrônicos, a FURIA segue o seu processo de expansão de mercado. Em 2025, o clube anunciou a entrada de Neymar Jr como presidente para a Kings League Brasil, ao lado de Cris Guedes.

