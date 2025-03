Sanchez apresenta novo layout para temporada 2025 da Porsche Cup

A temporada 2025 da Porsche Carrera Cup já começou para Leonardo Sanchez. O piloto da EMS Racing definiu o layout do carro que estará no autódromo do Velocitta na próxima semana. O piloto do Porsche #15 disputa sua sétima temporada na categoria, a sexta completa, trazendo no currículo dois títulos nas provas de longa duração.

A nova pintura do bólido de Leonardo Sanchez segue com o tradicional azul, mas agora ganha a cor roxa nos quatro lados, trazendo uma imagem diferente das partes amarelas utilizados nos últimos anos e que agora ocupam uma área menor. O piloto disputará o campeonato de sprint e endurance dos carros de competição mais produzidos do planeta.

“Estou muito feliz em iniciar mais uma temporada na Porsche Cup com o modelo 992. O objetivo é disputar as primeiras posições tanto nas provas sprint como endurance. Estou animado em apresentar a nossa nova pintura, achei o carro muito bonito e espero que todos gostem.”

A temporada 2025 da Porsche Carrera Cup terá início no dia 22 de março, no autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP). Ao todo serão nove etapas, seis provas válidas pelo campeonato sprint e três pela endurance.

A competição terá quatro etapas internacionais, duas em Portimão e duas no Estoril, ambas em Portugal. O campeonato de provas curtas será decidido em Interlagos durante o GP São Paulo de Fórmula 1.

