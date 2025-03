A Porsche Cup comemora em 2025 seu vigésimo aniversário com uma temporada muito aguardada e cheia de novidades e os Lubrificantes Mobil 1 estarão devidamente representados para uma ocasião tão especial.

A marca é fornecedora oficial do evento há mais de uma década e parceira global da Porsche, além de mais uma vez competir com dois carros, ambos pilotados por mulheres.

Em 2025, Antonella Bassani, a primeira mulher a vencer uma corrida na Porsche Cup e primeira a conquistar um campeonato, sobe da classe Challenge para a Carrera Cup, a principal divisão da categoria dos carros de competição mais produzidos no planeta.

Antonella está no evento há duas temporadas e em todas as corridas que disputou levou a marca Mobil 1™ como sua patrocinadora principal. Agora a catarinense de 18 anos de idade realiza o último salto e na próxima semana vai assumir um carro modelo Porsche GT3 Cup 911 da geração 992, os mesmos usados na Porsche Mobil 1™ Supercup, categoria mundial da marca que realiza preliminares dos GPs de F1 na Europa.

A temporada 2024 marcou a estreia da campeã mundial de skate Leticia Bufoni no evento, na classe Trophy. A divisão foi desenvolvida dentro do maior evento de GT da América Latina como uma porta de entrada para novos competidores no universo do motorsport, e Leticia cumpriu com precisão sua jornada inicial também ostentando patrocínio Mobil 1™.

As duas inclusive correram juntas o campeonato de Endurance, certame de provas de longa duração da Porsche Cup, atendidas por uma equipe técnica 100% feminina _em linha com a estratégia Mobil 1™ de ampliar a difusão e a participação de mulheres nas pistas brasileiras.

Em 2024 elas competiram com dois layouts diferentes. Abriram a temporada com o carro predominante preto e, a partir do meio do calendário, passaram a competir com motivos dourados, em alinhamento global com as celebrações dos 50 anos da Mobil 1™.

Já para a temporada 2025, os carros #72 da Carrera Cup e o #13 da Sprint Trophy terão predominância das cores branco, azul e vermelho, em design desenvolvido pelo time de programação visual da Porsche Cup inspirado nos traços modernistas do artista plástico holandês Piet Mondrian.

A temporada 2025 da Porsche Cup tem início nos dias 22 e 23 de março, no Velocitta.

NORRIS BATE PIASTRI e É POLE na Austrália! 15º, BORTOLETO SUPERA HULK e LAWSON. Max 3º, Hamilton 8º

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #325 – As certezas que veremos no GP da Austrália, com Tiago Mendonça, da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!